Tres mujeres emprendedoras cuentan su experiencia en el centro universitario de Plasencia, donde estudiaron

Siempre motiva a emprender el hecho de que alguien que ha creado su propia empresa cuente su experiencia, pero si esa persona, además, ha estudiado en el mismo centro y ha pasado por las mismas clases, la motivación es doble.

El centro universitario de Plasencia, dependiente de la Universidad de Extremadura, lo ha querido poner en práctica este miércoles con la organización de una charla para estudiantes que han tenido como protagonistas a tres mujeres, antiguas alumnas del Grado de Podología.

Salida laboral

Las ponentes han sido Clara Sánchez, del centro Avanza; Pilar Cardenal, de la Clínica Podológica Cardenal y Carolina Oliva, de la Clínica Sapiens Fisioterapia.

Tres podólogas emprendedoras cuentan su experiencia en el centro universitario de Plasencia. / TONI GUDIEL

Las tres han ocupado este martes la mesa del salón de actos del centro universitario para dirigirse a numerosos estudiantes que ocupaban el auditorio en el que un día ellas también se sentaron.

Esa empatía ha permitido conectar con más facilidad con unos alumnos que ven en el emprendimiento una salida laboral tan válida como la del trabajo por cuenta ajena.

Podología, la más emprendedora

De hecho, según los últimos datos del estudio de inserción laboral que realiza la Unidad Técnica de Evaluación de la Calidad de la UEx, correspondiente a los egresados del curso 2020/2021, en el centro universitario placentino, los egresados tienen una "clara vocación emprendedora", ya que un 12% optan por el emprendimiento en menos de tres años.

Estudiantes, en la charla de las tres mujeres emprendedoras del centro universitario de Plasencia. / TONI GUDIEL

Como dato destacado, los estudiantes de Podología son los más emprendedores porque ese porcentaje asciende hasta el 50% de los egresados, con lo que, la mitad de los que terminaron la carrera ese curso, habían creado su propia empresa antes del 2024.

En directo

EU GREEN, la Alianza de Universidades Europeas liderada por la Universidad de Extremadura, ha promovido el acto, organizado por el centro placentino con motivo del Día Mundial de la Mujer Emprendedora.

La charla se ha transmitido en directo y, como ha destacado la UEx, las tres emprendedoras han explicado cuestiones como "cómo transformar una idea en un negocio sostenible; qué competencias resultan esenciales en el proceso emprendedor y qué oportunidades se presentan actualmente en el sector de la podología y los servicios de salud".

Para la universidad, "esta charla ofrece una visión práctica, motivadora y cercana sobre el emprendimiento, poniendo en valor la autonomía profesional, la innovación y la capacidad de generar impacto dentro de las profesiones sanitarias".