Caso de injurias de una edil a un exconcejal del PP de Plasencia: habrá nuevas diligencias para identificar a un segundo autor.

El caso de presuntas injurias y delito de odio por parte de la edil Belinda Martín hacia el exconcejal del PP de Plasencia Luis Domingo Díaz, ahora director de Recursos Humanos del área de salud, tendrá más recorrido.

Tras denunciar comentarios realizados contra él en un periódico, bajo seudónimo y la declaración como investigada de su excompañera de gobierno, la actual concejala de Comercio, Turismo, Promoción Empresarial y Gestión Urbanística, como presunta autora de algunos comentarios, se ha ampliado el plazo de instrucción.

Seis meses más

El objetivo es averiguar qué otras personas emitieron comentarios, ya que la edil ha reconocido que hizo algunos, pero no todos los que aparecieron en el medio de comunicación.

Así, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Plasencia ha concedido más tiempo, otros seis meses, que es el legalmente establecido, para continuar con la instrucción y practicar nuevas diligencias para identificar a un segundo autor de los comentarios, según ha confirmado el abogado del exconcejal.

Luis Domingo Díaz y Belinda Martín, excompañeros de gobierno en Plasencia. / TONI GUDIEL

Sin conciliación

Belinda Martín acudió a los juzgados el pasado 28 de octubre para prestar declaración, después de que días antes, el 9 de octubre, no hubiera acuerdo entre las partes en un acto de conciliación en el que la defensa de Díaz reclamó 63.000 euros a Martín, 60.000 por daños morales y 3.000 en concepto de costas, además de que pidiera perdón y se retractara públicamente de los comentarios.

Ese mismo día, la concejala emitió un comunicado en el que negó "cualquier conducta delictiva" y se mostró "dispuesta al diálogo en términos razonables".

Sin intención vejatoria

Además, señaló que "los hechos recogidos en la querella y en la demanda de conciliación no me son, en su mayoría, atribuibles. Corresponden a una pluralidad de autores cuya identidad se desconoce", precisamente lo que se quiere averiguar ahora.

Sobre el hecho de haber realizado comentarios hacia su excompañero, lo ha reconocido, pero ha afirmado que los hizo "en el ejercicio legítimo de mi derecho a la libertad de expresión" y sin intención "vejatoria, discriminatoria o lesiva".

Por eso, ha apuntado que, "desde la voluntad de entendimiento y en un ejercicio de buena fe, lamento sinceramente el malestar que el Sr. Díaz haya podido sentir" y ha mostrado su deseo de "resolver las diferencias de manera respetuosa y no litigiosa".