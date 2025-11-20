Un vehículo de alta gama recién comprado, calcinado de madrugada en Plasencia

Un coche ha quedado calcinado casi por completo en Plasencia. Ha ocurrido la madrugada de este jueves, cuando se encontraba aparcado en la calle Pablo Iglesias de Plasencia.

Se trata de un vehículo de alta gama, un BMW que, según ha podido saber este periódico, su propietario acababa de comprar. Ahora, ha quedado inservible, pasto de las llamas, en un suceso que ha denunciado ante la comisaría de la Policía Nacional.

Llamaron a los bomberos

Vecinos de la calle han contado a este periódico que, en cuanto los dueños de otros coches que estaban aparcados al lado vieron que el BMW estaba ardiendo, se apresuraron a salir a la calle y quitarlos de su lado, ante el temor que el fuego pudiera saltar a sus vehículos.

Además, llamaron a los bomberos para que acudieran a extinguirlo.

Jóvenes corriendo

Se desconoce aún si se ha tratado de un acto vandálico o de otro tipo, pero lo que también vieron algunos vecinos fue a dos jóvenes, "que se iban corriendo calle abajo".

Los residentes se han mostrado sorprendidos y alarmados por lo ocurrido. Dado que no se sabe si se ha tratado de un acto dirigido expresamente al dueño del vehículo, están preocupados ante la posibilidad de que pueda volver a suceder en una zona donde cada noche "aparcamos tranquilamente nuestros coches, pero claro, ahora, de tranquilidad nada".

EL PERIÓDICO

Quema de contenedores

Es la primera vez que ocurre un hecho similar en la zona y también en el resto de la ciudad. Lo que sí están quemando algunos vándalos son contenedores y, en alguna ocasión, el fuego ha saltado a vehículos que estaban aparcados al lado, como ha ocurrido por ejemplo, en el barrio de San Juan o en Miralvalle.

En estos casos, pese a la vigilancia e investigación policial, apenas se ha detenido a unos pocos jóvenes porque es necesario pillarles in fraganti o que haya testigos del suceso.