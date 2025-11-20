Espacio municipal
Entrega de llaves del antiguo colegio San Miguel de Plasencia: Una decena de asociaciones trasladarán allí su sede
El ayuntamiento culmina la cesión de espacios a una decena de colectivos sociales
El alcalde, Fernando Pizarro, ha destacado que es "un paso importante para que este edificio vuelva a tener vida"
El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha entregado este jueves las llaves del antiguo colegio San Miguel a representantes de una decena de asociaciones locales, en un acto celebrado en el despacho de alcaldía. Con este gesto, ha formalizado el inicio del traslado de los colectivos a la que será su nueva sede.
El ayuntamiento ha destacado que esta entrega ha sido posible después de que la Junta de Extremadura haya completado la cesión del edificio al ayuntamiento, permitiendo así al consistorio "asumir plenamente su gestión, uso y puesta en valor".
Nueva vida
Tras mantener una reunión con los representantes de las asociaciones, el alcalde ha destacado: "Hoy damos un paso importante para que este edificio vuelva a tener vida y se convierta en un lugar útil para los placentinos. Las asociaciones son el alma social de la ciudad y necesitan espacios dignos para desarrollar su labor".
Entre los colectivos que verán ampliada su sede con un espacio en el antiguo colegio se encuentran algunos del propio barrio de San Miguel —como el club de fútbol , el grupo Scout Flor Roja o la asociación de mujeres— junto a entidades de ámbito social, sanitario y cultural, como Aunex, Ascapas, Grupo Chispa, Cruz Roja, Fundación ECA, la asociación de Esclerosis Múltiple y Párkinson, Canal Extremadura, la Asociación Astronómica Mintaka y la Fundación Vicente Ferrer.
Traslado progresivo
Pizarro ha subrayado que este proceso "no solo evita que el edificio quede vacío, sino que lo transforma en un centro vivo, dinámico y al servicio de la ciudadanía".
El ayuntamiento ha apuntado que las asociaciones iniciarán su traslado de forma progresiva en las próximas semanas. De esta forma, además, dejarán libres los espacios que ocupan actualmente y donde podrán instalarse otros colectivos. Como ejemplo, la asociación de familias numerosas, Afanortex, podrá cambiarse al local que ahora ocupa Ascapas en Dolores Ibárruri, como ha anunciado esta semana el alcalde.
