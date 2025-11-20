Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siete meses del suceso

El juez mantiene en prisión al ‘lolete’ que ayudó a la niña herida en el tiroteo de San Lázaro de Plasencia

El magistrado ha denegado la excarcelación que había solicitado su defensa, que lo ha recurrido a la Audiencia Provincial y está a la espera de respuesta

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Los seis miembros de la familia de los ‘Loletes’ encarcelados como presuntos autores del tiroteo ocurrido la madrugada del 30 de marzo en el barrio de San Lázaro de Plasencia en el que murió una niña seguirán en prisión.

La defensa de uno de ellos, SM Abogados Penalistas, había solicitado su salida de la cárcel, después de que declarara por videoconferencia desde la prisión de Topas ante el juez y las partes personadas. Sin embargo, el juez del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia ha denegado la solicitud.

Traladó a la niña al hospital

Esta persona ha declarado en dos ocasiones que ayudó a la niña de dos años que murió en el tiroteo porque, cuando escuchó los gritos de la madre, acudió a la vivienda donde se encontraban, pidió las llaves de un coche y las trasladó al hospital.

Este ha sido uno de los argumentos de SM para solicitar la excarcelación y no parece que se dude de su veracidad porque la joven que también resultó herida ha declarado que le vio en el hospital.

Agradecimiento

Incluso, en la última declaración, el despacho de abogados de los padres, que se han personado en el caso como acusación particular, mostró su agradecimiento expreso a este encarcelado por haber llevado a madre e hija en coche hasta el hospital. Ha señalado que, "si hoy estuviera viva, hubiese sido por su gesto, por su iniciativa".

Además de este argumento, su defensa apuntó que "no estuvo en el tiroteo" y tampoco se le practicaron en su momento las pruebas de residuos de disparo, que sí se hicieron a otros encarcelados. Entre ellos, tres han dado positivo y un cuarto, miembro de la familia de los ‘Hilarios’, permanece en libertad.

Sin noticias de balística

SM Abogados Penalistas ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Cáceres por la denegación de la puesta en libertad de su defendido y está a la espera de respuesta.

Por lo demás, no hay novedades en el caso, cuando han pasado ya más de siete meses desde que tuvo lugar el tiroteo. Un informe que todavía no ha recibido el juzgado es el de balística, que dará información sobre los casquillos de bala encontrados en San Lázaro y las armas entregadas por uno de los encarcelados, escopetas y un subfusil, que a priori no se corresponden con las utilizadas.

Presuntamente, fue una bala de 9 milímetros, disparada por una pistola, la que mató a la niña.

