Siete meses del suceso
El juez mantiene en prisión al ‘lolete’ que ayudó a la niña herida en el tiroteo de San Lázaro de Plasencia
El magistrado ha denegado la excarcelación que había solicitado su defensa, que lo ha recurrido a la Audiencia Provincial y está a la espera de respuesta
Los seis miembros de la familia de los ‘Loletes’ encarcelados como presuntos autores del tiroteo ocurrido la madrugada del 30 de marzo en el barrio de San Lázaro de Plasencia en el que murió una niña seguirán en prisión.
La defensa de uno de ellos, SM Abogados Penalistas, había solicitado su salida de la cárcel, después de que declarara por videoconferencia desde la prisión de Topas ante el juez y las partes personadas. Sin embargo, el juez del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia ha denegado la solicitud.
Traladó a la niña al hospital
Esta persona ha declarado en dos ocasiones que ayudó a la niña de dos años que murió en el tiroteo porque, cuando escuchó los gritos de la madre, acudió a la vivienda donde se encontraban, pidió las llaves de un coche y las trasladó al hospital.
Este ha sido uno de los argumentos de SM para solicitar la excarcelación y no parece que se dude de su veracidad porque la joven que también resultó herida ha declarado que le vio en el hospital.
Agradecimiento
Incluso, en la última declaración, el despacho de abogados de los padres, que se han personado en el caso como acusación particular, mostró su agradecimiento expreso a este encarcelado por haber llevado a madre e hija en coche hasta el hospital. Ha señalado que, "si hoy estuviera viva, hubiese sido por su gesto, por su iniciativa".
Además de este argumento, su defensa apuntó que "no estuvo en el tiroteo" y tampoco se le practicaron en su momento las pruebas de residuos de disparo, que sí se hicieron a otros encarcelados. Entre ellos, tres han dado positivo y un cuarto, miembro de la familia de los ‘Hilarios’, permanece en libertad.
Sin noticias de balística
SM Abogados Penalistas ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Cáceres por la denegación de la puesta en libertad de su defendido y está a la espera de respuesta.
Por lo demás, no hay novedades en el caso, cuando han pasado ya más de siete meses desde que tuvo lugar el tiroteo. Un informe que todavía no ha recibido el juzgado es el de balística, que dará información sobre los casquillos de bala encontrados en San Lázaro y las armas entregadas por uno de los encarcelados, escopetas y un subfusil, que a priori no se corresponden con las utilizadas.
Presuntamente, fue una bala de 9 milímetros, disparada por una pistola, la que mató a la niña.
Suscríbete para seguir leyendo
- Herido grave un hombre en la residencia geriátrica de Malpartida de Plasencia por una descarga eléctrica
- Alerta sanitaria en Plasencia: recomiendan no beber agua del grifo por las cenizas arrastradas por las lluvias
- Nace en Plasencia la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada
- El Círculo Empresarial de Plasencia renueva su directiva
- Policías que salvaron a un hombre en el monte Valcorchero de Plasencia: 'Dio una lección de supervivencia
- En busca de la piedra en memoria de José Luis Fuentes, ‘Churu’, en Plasencia
- Una nueva incidencia del autobús urbano en Plasencia provoca las quejas de usuarios
- La Policía Local de Plasencia acudió a los supermercados para comprobar que la compra de agua no generaba conflictos