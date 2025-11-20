Literatura
Libro y firmas: el cacereño Julio César Galán presenta novela en la librería El Tintero de Plasencia
Será este jueves, a las siete de la tarde
El escritor nacido en Cáceres Julio César Galán presenta este jueves en la librería El Tintero de Plasencia (avenida de la Vera) su novela ‘Nomadeo argelino y otros exilios’.
Tendrá lugar a las siete de la tarde y presentará al autor el también escritor Juan Ramón Santos. El acto terminará con la firma de ejemplares, que ha editado la Editora Regional de Extremadura. La obra forma parte de la colección ‘Viajeros y estables’.
Profesor en la UEx
En cuanto a la trayectoria de Galán, ha sido lector de español en la Universidad de Argel, profesor en la Universidad de las Islas Baleares y, actualmente, ejerce en la Universidad de Extremadura.
Autor de poesía, narrativa, ensayo, teatro y traducciones, fue director de la revista de teatro Dioniso y ha recibido varios premios literarios.
