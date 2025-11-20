El salón de plenos del Ayuntamiento de Plasencia acoge, este jueves y viernes, un rastrillosolidario organizado por la Fundación Prodean para apoyar el proyecto ‘Una mano por Venezuela’.

El rastrillo estará abierto de 10.30 horas a dos y de 15.30 a 19.30 horas y se podrán encontrar "una amplia variedad de artículos".

Un centenar de mujeres

Según ha explicado el ayuntamiento, la recaudación se destinará íntegramente a "fortalecer programas de desarrollo para mujeres venezolanas en situación de vulnerabilidad".

Plasencia abre su ayuntamiento para un rastrillo a beneficio de mujeres de Venezuela. / TONI GUDIEL

El gobierno local ha destacado también que la iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Fundación Prodean por "empoderar a 100 mujeres de comunidades desfavorecidas, proporcionándoles recursos y formación que les permitan generar ingresos y mejorar su autonomía y calidad de vida".

Sensibilización

Con el lema Una mano por Venezuela, la campaña busca además "sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad social y económica que atraviesan numerosas familias en el país latinoamericano". Todos los placentinos y comarcanos están invitados a "colaborar a través de una actividad cercana, solidaria y abierta a todas las edades".

La Fundación Prodean ha agradecido de antemano el apoyo de los asistentes y del Ayuntamiento de Plasencia por facilitar "un espacio emblemático para el desarrollo de este evento solidario".