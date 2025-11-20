Salón de plenos
Plasencia abre su ayuntamiento para un rastrillo a beneficio de mujeres de Venezuela
Tendrá lugar este jueves y viernes y la recaudación se destinará a un centenar de mujeres de comunidades desfavorecidas gracias a la Fundación Prodean
El salón de plenos del Ayuntamiento de Plasencia acoge, este jueves y viernes, un rastrillosolidario organizado por la Fundación Prodean para apoyar el proyecto ‘Una mano por Venezuela’.
El rastrillo estará abierto de 10.30 horas a dos y de 15.30 a 19.30 horas y se podrán encontrar "una amplia variedad de artículos".
Un centenar de mujeres
Según ha explicado el ayuntamiento, la recaudación se destinará íntegramente a "fortalecer programas de desarrollo para mujeres venezolanas en situación de vulnerabilidad".
El gobierno local ha destacado también que la iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Fundación Prodean por "empoderar a 100 mujeres de comunidades desfavorecidas, proporcionándoles recursos y formación que les permitan generar ingresos y mejorar su autonomía y calidad de vida".
Sensibilización
Con el lema Una mano por Venezuela, la campaña busca además "sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad social y económica que atraviesan numerosas familias en el país latinoamericano". Todos los placentinos y comarcanos están invitados a "colaborar a través de una actividad cercana, solidaria y abierta a todas las edades".
La Fundación Prodean ha agradecido de antemano el apoyo de los asistentes y del Ayuntamiento de Plasencia por facilitar "un espacio emblemático para el desarrollo de este evento solidario".
