Anulan el concurso de la limpieza del hospital de Plasencia, tras un recurso de la Federación Empresarial Cacereña

La Comisión Jurídica de Extremadura ha anulado el concurso para el servicio integral de limpieza del hospital Virgen del Puerto y del centro de especialidades Luis de Toro de Plasencia. Lo ha hecho tras un recurso de la Federación Empresarial Cacereña (FEC), que interpuso contra el informe justificativo y los pliegos del expediente.

De esta forma y, según ha destacado la federación empresarial, la comisión ha estimado su recurso y declarado la nulidad del pliego de cláusulas administrativas particulares y del informe justificativo de la licitación, "lo que se traduce en que el Servicio Extremeño de Salud (SES) deberá dotar presupuestariamente de manera correcta el concurso y elaborar unos nuevos pliegos".

La FEC ha señalado que estos "deberían tener en cuenta los futuros incrementos salariales de los trabajadores de limpieza de los centros sanitarios, ya que, en la licitación ahora anulada, no se contemplaba el incremento de costes laborales durante los dos años de vigencia del convenio colectivo aplicable".

Además, apunta que "deberían contemplar como costes propios del contrato, y, por tanto, con cargo a las partidas propias del contrato (no a los beneficios empresariales) los costes de los materiales y elementos propios de la actividad de limpieza, tales como los detergentes, los uniformes, los equipos de protección individual de los trabajadores para evitar accidentes laborales, y en general cualquier coste propio de la actividad de limpieza que se quiere contratar".

La resolución es definitiva en la vía administrativa, aunque puede impugnarse ante los tribunales por las partes.

Baja dotación presupuestaria

A propósito de lo ocurrido con este contrato, la FEC ha manifestado que, "ante la baja dotación presupuestaria que vienen teniendo los contratos de servicios y de obras, y sobre todo teniendo en cuenta que el principio de no indexación de los precios de los contratos públicos impide la revisión de precios en la mayoría de los casos (salvo que se establezca por norma una revisión general como ocurrió con los materiales de construcción hace dos años) va a iniciar una campaña de vigilancia de las dotaciones presupuestarias de los contratos públicos".

De este modo, ha advertido que los impugnará "cuando considere que no están bien dotados presupuestariamente (sobre todo cuando se trate de contratos con un alto contenido de mano de obra) o se considere que se coarta o limita la concurrencia de empresas a los mismos (por ejemplo con cláusulas limitativas para la presentación al concurso o criterios de valoración que favorezcan a empresas de un lugar en detrimento de otras".

Con este medida, busca "defender (como lo hace la ley) que por un lado la administración pague lo justo por los servicios y obras que contrata, evitándose así fallos en el funcionamiento de servicios (como ha ocurrido con los transportes escolares, o con las ambulancias en tiempos recientes), o que las obras resulten desiertas, con el consiguiente retraso en la ejecución".

Ha afirmado también la federación que "los problemas en licitaciones se vienen detectando tanto en la administración autonómica actual como en la anterior, y se detectan también en licitaciones de ayuntamientos y diputaciones", por lo que, "en ejercicio del interés general de los empresarios y de la propia sociedad extremeña, las organizaciones empresariales nos vemos obligados a utilizar los resortes jurídicos necesarios para evitar daños a las empresas, a los trabajadores de las empresas y a la sociedad en general".

La Federación Empresarial Cacereña ha querido mostrar su "satisfacción por la resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura" y ha destacado que el dictamen "demuestra la importancia de garantizar una valoración correcta de los costes laborales".

A su vez, confía en que "las nuevas tramitaciones de expedientes de concursos permitan asegurar unas condiciones adecuadas tanto para las empresas del sector como a sus trabajadores".