Cultura defiende que alumnos de Bellas Artes no dan clase con goteras en la universidad popular de Plasencia

El PSOE de Plasencia ha denunciado que los alumnos de la escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán, que han sido trasladados del complejo Santa María a la universidad popular por obras en el primer espacio, dependiente de la Diputación de Cáceres, están recibiendo clases en un espacio que "se encuentra en un estado de abandono y deterioro que imposibilita el trabajo digno".

La Concejalía de Cultura del ayuntamiento, de la que depende la universidad, lo ha negado y ha señalado que las imágenes con humedades publicadas por los socialistas no corresponden al aula en la que se imparten las clases.

Una de las imágenes publicadas por el PSOE de Plasencia de goteras en la universidad popular. / PSOE

Arreglo de la cubierta

Lo que ha explicado la edil Marisa Bermejo es que, durante el pasado fin de semana, ha habido problemas de goteras en la universidad popular por el mal estado de la cubierta, que se va a arreglar y, de hecho, las obras están en pleno proceso de licitación.

Cultura defiende que los alumnos de Bellas Artes no dan clase con goteras en la universidad popular. / Ayuntamiento de Plasencia

Sin embargo, la edil ha asegurado que esas goteras no han afectado al aula de los alumnos de Bellas Artes.

La reparación integral de la cubierta de la universidad esta presupuestada en 383.443,89 euros más IVA.