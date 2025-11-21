Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncia del PSOE

Cultura defiende que alumnos de Bellas Artes no dan clase con goteras en la universidad popular de Plasencia

Afirma que las imágenes publicadas por los socialistas no se corresponden con el aula en la que reciben clase

Cultura defiende que los alumnos de Bellas Artes no dan clase con goteras en la universidad popular de Plasencia.

Cultura defiende que los alumnos de Bellas Artes no dan clase con goteras en la universidad popular de Plasencia. / Ayuntamiento de Plasencia

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

El PSOE de Plasencia ha denunciado que los alumnos de la escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán, que han sido trasladados del complejo Santa María a la universidad popular por obras en el primer espacio, dependiente de la Diputación de Cáceres, están recibiendo clases en un espacio que "se encuentra en un estado de abandono y deterioro que imposibilita el trabajo digno".

La Concejalía de Cultura del ayuntamiento, de la que depende la universidad, lo ha negado y ha señalado que las imágenes con humedades publicadas por los socialistas no corresponden al aula en la que se imparten las clases.

Una de las imágenes publicadas por el PSOE de Plasencia de goteras en la universidad popular.

Una de las imágenes publicadas por el PSOE de Plasencia de goteras en la universidad popular. / PSOE

Arreglo de la cubierta

Lo que ha explicado la edil Marisa Bermejo es que, durante el pasado fin de semana, ha habido problemas de goteras en la universidad popular por el mal estado de la cubierta, que se va a arreglar y, de hecho, las obras están en pleno proceso de licitación.

Cultura defiende que los alumnos de Bellas Artes no dan clase con goteras en la universidad popular.

Cultura defiende que los alumnos de Bellas Artes no dan clase con goteras en la universidad popular. / Ayuntamiento de Plasencia

Sin embargo, la edil ha asegurado que esas goteras no han afectado al aula de los alumnos de Bellas Artes.

Noticias relacionadas y más

La reparación integral de la cubierta de la universidad esta presupuestada en 383.443,89 euros más IVA.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Herido grave un hombre en la residencia geriátrica de Malpartida de Plasencia por una descarga eléctrica
  2. Alerta sanitaria en Plasencia: recomiendan no beber agua del grifo por las cenizas arrastradas por las lluvias
  3. Nace en Plasencia la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada
  4. El Círculo Empresarial de Plasencia renueva su directiva
  5. Policías que salvaron a un hombre en el monte Valcorchero de Plasencia: 'Dio una lección de supervivencia
  6. En busca de la piedra en memoria de José Luis Fuentes, ‘Churu’, en Plasencia
  7. Una nueva incidencia del autobús urbano en Plasencia provoca las quejas de usuarios
  8. La Policía Local de Plasencia acudió a los supermercados para comprobar que la compra de agua no generaba conflictos

Femus Plasencia llega con 88 expositores, 14 actividades paralelas y cuatro ‘foodtrucks’

Femus Plasencia llega con 88 expositores, 14 actividades paralelas y cuatro ‘foodtrucks’

Cultura defiende que alumnos de Bellas Artes no dan clase con goteras en la universidad popular de Plasencia

Cultura defiende que alumnos de Bellas Artes no dan clase con goteras en la universidad popular de Plasencia

Entrega de llaves del antiguo colegio San Miguel de Plasencia: Una decena de asociaciones trasladarán allí su sede

Entrega de llaves del antiguo colegio San Miguel de Plasencia: Una decena de asociaciones trasladarán allí su sede

Un vehículo de alta gama recién comprado, calcinado de madrugada en Plasencia

Un vehículo de alta gama recién comprado, calcinado de madrugada en Plasencia

Plasencia abre su ayuntamiento para un rastrillo a beneficio de mujeres de Venezuela

Plasencia abre su ayuntamiento para un rastrillo a beneficio de mujeres de Venezuela

Libro y firmas: el cacereño Julio César Galán presenta novela en la librería El Tintero de Plasencia

Libro y firmas: el cacereño Julio César Galán presenta novela en la librería El Tintero de Plasencia

La escuela de cocina de Plasencia gana un concurso con el pimentón de la Vera como protagonista

La escuela de cocina de Plasencia gana un concurso con el pimentón de la Vera como protagonista

Caso de injurias de una edil a un exconcejal del PP de Plasencia: habrá nuevas diligencias para identificar a un segundo autor

Caso de injurias de una edil a un exconcejal del PP de Plasencia: habrá nuevas diligencias para identificar a un segundo autor
Tracking Pixel Contents