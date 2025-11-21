La escritora extremeña Pilar Galán presenta su último libro en Las Claras de Plasencia.

Pilar Galán, escritora nacida en Navalmoral de la Mata, profesora, autora de las columnas ‘Jueves sociales’ de este periódico y académica numeraria de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes presenta este viernes su último libro, El peso exacto de los días en Plasencia.

El acto tendrá lugar a las siete de la tarde en el centro cultural Las Claras, dependiente del ayuntamiento y la presentará el escritor placentino Juan Ramón Santos.

Hilar historias

Publicado por la editorial De la luna libros, Galán señala en su libro: "Creí que después de haber escrito sobre mí ya no tendría nada que contar, que los días de hilar historias se habían acabado. Y me dispuse a vivir al margen, a contemplar cómo otros se lanzaban a ese río en cuyas aguas no puedes bañarte dos veces, a permanecer y no fluir, tan ignorante. Como si pudiera existir sin contarme el mundo para poder habitarlo. Como si el paso de los días no fuera un puro delirio".

Cartel de la presentación del último libro de la escritora Pilar Galán en Plasencia. / El Periódico

De ahí, "surgió un cuento, luego otro, y otro más. Y se me llenaron los labios de vampiros, amantes, hijos que piden deseos, residencias de mayores donde habita el olvido, chicas francesas que no vuelven nunca, madres únicas, cuernos y barraganas, profesoras de matemáticas, alumnos enamorados, muertos que regresan en el momento más inoportuno, una pantera que avanza sigilosa en medio de la jungla, un rumor de jardín secreto, una rama quebrándose, el viento agitando las hojas... y ya está de nuevo el río llamándonos para que nos bañemos en la realidad y salgamos empapados de ficción".

Carlos Gil

Publicaciones y premios

La escritora extremeña ha publicado siete libros de cuentos: El tiempo circular (EREX); Manual de ortografía; Diez razones para estar en contra de la Perestroika; Paraíso posible; Tecleo en vano; La vida es lo que llueve (De la luna libros) y Túneles (Alcancía).

Además, ha publicado cinco novelas: Pretérito imperfecto; Ocrán-sanabu; Ni Dios mismo; Grandes superficies, y Si esto fuera una novela, y dos obras de teatro: Los pasos de la piedra y Miles gloriosus, todas en De la luna libros.

En cuanto a premios, ha ganado, entre otros, el certamen nacional de la UNESCO; el Miguel de Unamuno; Cuentos de invierno; Helénides de Salamina; San Isidoro de Sevilla y Hermanos Caba y ha sido finalista en el NH de cuentos; Ana María Matute y Max Aub. Ha ganado también el primer premio nacional de periodismo Francisco Valdés.