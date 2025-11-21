Femus Plasencia llega con 88 expositores, 14 actividades paralelas y cuatro 'foodtrucks'.

Este viernes, a las cinco de la tarde, tendrá lugar la inauguración oficial y, a las seis, abrirá sus puertas Femus, la Feria de Muestras y Stock de Plasencia, que llega a su cuarta edición dando un salto de calidad, tanto por el aumento del número de expositores como de actividades paralelas.

Un total de 88 ‘stands’ se han instalado este año en el recinto ferial, de los que cinco se engloban en un espacio novedoso, Femus Motor, que contará con vehículos de Ceres Motor, Santano Automoción, los grupos Gedauto y Rojas Motor y Entrevalle Autos.

Los participantes

Estarán en el exterior de los pabellones, mientras que, en el interior, se ubicarán empresas destinadas a la estética, textil, calzado, complementos, productos de peluquería, alimentación, montaña y escalada, enfermería, mascotas, artesanal, juegos, joyería, jardinería, bebés, cocina, diseño gráfico y web, energía y gas, tratamientos dentales y seguros, entre otros.

Femus Plasencia llega con 85 expositores, 14 actividades y cuatro 'foodtrucks'. / TONI GUDIEL

Además, contarán con un expositor la federación de comercio de Plasencia Fescop, Caja Rural de Extremadura, la Cámara de Comercio de Cáceres, el Ayuntamiento de Plasencia y la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (Coepca).

Las actividades paralelas

Pero además de adquirir productos o solicitar información, los asistentes podrán asistir a actividades paralelas. Empezarán el sábado, a las doce, con un glitter bar y, a lo largo del día, habrá exhibición de baile de Plantagenet (13.30); la actuación de Más que música (17.00); pintacaras y globoflexia (18.00); desfile de moda de Gamont (20.00); exhibición de escalada (20.30) y concierto tributo a The Beatles (21.00).

Expositor de Femus Plasencia, en una edición anterior. / TONI GUDIEL

El domingo, a las doce, habrá corte de jamón y clase magistral con Felipe Gil y Juan Antonio; talleres de slime y texturas para niños (12.00) y sorteo de productos donados por empresas, el cantante Robe Iniesta y Puerto Encinas.

Entrada solidaria

A su vez, de forma permanente, estarán instalados cuatro ‘foodtrucks’ y se podrá ver una exposición de maquetas y otra de pintura de alumnos de Puerto Encinas, además de una exhibición de pilotaje con dron.

La entrada a la feria cuesta un euro, que se destinará a Down Plasencia, así como el dinero de las papeletas de los sorteos y los platos de jamón.

Todo lo ha organizado la federación de comercio Fescop, con apoyo de la Cámara de Comercio, Diputación de Cáceres, Ayuntamiento de Plasencia y Caja Rural de Extremadura y cuenta con financiación europea.