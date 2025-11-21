Plasencia cambia la manifestación por el 25N por una concentración en la plaza Mayor y hará un reconocimiento a la Guardia Civil

El próximo martes, 25 de noviembre, no habrá manifestación contra la violencia de género para conmemorar el día internacional. En su lugar, la Plataforma Feminista de Plasencia ha decidido organizar una concentración en la plaza Mayor. Este acto se sumará a los organizados por la Concejalía de Igualdad del ayuntamiento, tanto ese día -como un reconocimiento a la Guardia Civil- como a lo largo de las próximas semanas y meses.

La plataforma feminista quiere con la concentración, prevista para las siete de la tarde, "estar más cerca de la gente" y que la participación de los asistentes sea "más activa, más directa, que el 25N no se quede solo en un día, sino que se nos clave en el corazón como un grito que no cesa".

Con este fin, instalará un panel para que todas las personas puedan expresarse "con libertad", en una concentración que será "pacífica y reivindicativa".

No son mentiras

La plataforma ha querido subrayar: "Cuando salimos a la calle a denunciar las violencias que sufrimos las mujeres, no son invenciones, no son mentiras para fastidiar la vida de otros, son realidades. Las cifras siguen siendo demoledoras, la violencia extrema y, sin embargo, la condena a los asesinos y agresores es totalmente laxa".

Así, ha hecho hincapié en que "las víctimas y no el victimario es quien sufre la desigualdad de la violencia, es la mujer asesinada quien pierde su vida y no el asesino el que se la quita después. No vamos a consentir que, de nuevo, la culpa se desvanezca y las violencias se justifiquen".

Cartel de la concentración contra la violencia de género que tendrá lugar el 25N en Plasencia. / Plataforma Feminista

Manifiesto y reconocimiento

Respecto a las actividades organizadas por la Concejalía de Igualdad que dirige Mayte Díaz, el mismo día 25, a las doce, tendrá lugar el acto institucional en el ayuntamiento, en el que se leerá un manifiesto y se hará un reconocimiento al equipo de la Guardia Civil que trabaja con las mujeres que sufren violencia de género y se ha ampliado a tres personas, como ha destacado la edil.

Además, se va a llevar a cabo una campaña de sensibilización y prevención en los centros educativos, dirigida a los alumnos de primero de Bachillerato y centrada en combatir la "violencia digital, redes sociales los bulos, las fake news y los troles".

Buzón violeta y defensa personal

También de cara a centros educativos, se mantendrá el premio Gafas Violetas y, como novedad, se van a instalar buzones violeta para que los estudiantes puedan escribir y "expresar situaciones de preocupación, de igualdad, de respeto, de convivencia, de violencia de género o cualquier tipo de violencia y también compartir dudas, vivencias, cualquier otra cosa que ellos quieran".

La Concejala de Igualdad de Plasencia, tras presentar las actividades por el 25N. / TONI GUDIEL

Por otro lado, en los bancos de color violeta ubicados en Cañada Real y San Juan se van a instalar códigos QR donde aparecerán todos los recursos con los que cuenta la ciudad frente a la violencia de género y, el sábado 29 de noviembre, tendrá lugar un nuevo taller de defensa personal, de nueve a una, en el gimnasio Losan. La inscripción es gratuita en el teléfono 650 199 575.

A su vez, está prevista una mesa redonda sobre violencia de género y discapacidad con profesionales y una campaña de información por los barrios para dar difusión a los recursos de la ciudad para cualquier víctima de violencia machista.