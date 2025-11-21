Plasencia retoma el proyecto de ampliación del aparcamiento de La Isla: cambiará el PGM para evitar otra judicialización.

El Ayuntamiento de Plasencia ha perdido tiempo y dinero intentando llevar a cabo el proyecto de ampliación del parking de La Isla. La judicialización del proceso al recurrir empresas de arquitectura el proyecto que se adjudicó al placentino Julián Burgos ha llevado al gobierno local a procurar que no vuelva a suceder y lo hará con una modificación del Plan General Municipal (PGM).

Según ha explicado este viernes el portavoz municipal, José Antonio Hernández, en la primera sentencia al respecto, el juez señaló la necesidad de "mejorar la redacción de la ordenanza" del plan general que aborda los aparcamientos municipales rodeados de vías a distinto nivel, como es el caso del de La Isla.

Cambio en el PGM

Por eso, ahora, "una vez que se ha acabado el pleito, porque hasta ahora no había terminado", se ha redactado de nuevo y se llevará al pleno del próximo lunes día 24 (9.30 horas) para su aprobación inicial.

Una vez que se exponga al público y se apruebe provisionalmente y definitivamente, con el respaldo previo de la Junta de Extremadura, el gobierno local retomará el proyecto.

Proyecto por actualizar

Hernández ha señalado que se aprovechará el que ya realizó Burgos, que se adjudicó por 46.298,23 euros IVA incluido y abonó en su día el ayuntamiento, aunque será necesario "ajustarlo" y actualizarlo, por ejemplo, en materia de precios.

Imagen del proyecto de ampliación del aparcamiento de La Isla de Plasencia, que habrá que actualizar. / EL PERIÓDICO

En cuanto a la financiación, el ayuntamiento tenía concedidos 800.000 euros, aunque se solicitó un millón a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Finalmente, al no poder acometer la obra en tiempo y, tras cuatro años de litigio judicial, ese dinero se perdió.

Fondos del plan EDIL

Pero ahora, Plasencia contará con 11 millones de euros del plan EDIL para desarrollar distintos proyectos y Hernández ha dejado claro que la ampliación del parking de La Isla es "una prioridad" para el ayuntamiento, por encima de cualquier otro proyecto de aparcamiento en barrios, que se consensuaría con los vecinos, según ha afirmado.

Es más, el concejal ha subrayado que, si es posible y hay dinero suficiente, se puede plantear no hacer solamente una planta sobre el aparcamiento actual de La Isla, sino también una segunda o dejarlo completado con una cubierta a la altura de la avenida del Valle, que el proyecto plantea como espacio público.

De esta forma, la modificación del PGM quiere "dar seguridad jurídica" a los proyectos de aparcamiento para que el ayuntamiento no tenga que verse envuelto en otro proceso judicial que impida responder a una de las mayores demandas de los placentinos.