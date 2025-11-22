Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La federación lo devuelve

De campo de fútbol a solar para viviendas en Plasencia: El ‘Mundial 82’ volverá a manos municipales y se pondrá a la venta

La federación tenía cedido el derecho de uso hasta el 2032, pero como hace años que no lo utiliza, el ayuntamiento lo solicitó

La enajenación del suelo está prevista para el próximo año

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

En el año 1982, el Ayuntamiento de Plasencia y la Federación Extremeña de Fútbol firmaron un convenio para la cesión del llamado ‘derecho real de superficie’ del campo de fútbol conocido como ‘Mundial 82, de forma que la federación pudiera utilizarlo durante 50 años.

Esto significa que el convenio finalizaría en 2032. Sin embargo, el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, ha explicado que la federación dejó de utilizar el campo entre los años 2019 y 2020 y, además, optó por el campo de La Vinosilla, con lo que su estado se ha ido deteriorando.

10.000 metros cuadrados

Por lo tanto, "no tenía sentido que se mantuviera en vigor el convenio" y, de hecho, en el Plan General Municipal del 2015, el ayuntamiento le dio un destino distinto al suelo, de carácter residencial, ya que en uno de sus extremos linda con bloques de viviendas.

Así, el ayuntamiento decidió solicitar a la federación el adelanto de la finalización del convenio, de forma que el suelo, unos 10.000 metros cuadrados, pudiera volver a manos municipales.

El concejal de Urbanismo explica la operación por la adquisición del campo de fútbol 'Mundial 82' de Plasencia.

Más de un año de trámites

Hernández ya habló en julio de 2024 de esta ‘operación’, pero no se ha podido materializar hasta ahora. Según ha explicado, tramitar toda la documentación "ha costado más de un año".

Tras una negociación "amistosa y paciente" con la federación de fútbol, el ayuntamiento hizo el requerimiento formal para dar por finalizado el convenio y también los trámites que ha tenido que realizar la federación han llevado un largo tiempo. El edil ha apuntado que incluso ha sido necesaria la autorización del presidente del Consejo Superior de Deportes.

Unas 50 viviendas

Finalmente, el lunes pasará por el pleno para su aprobación la finalización anticipada del derecho real de superficie otorgado a favor de la Real Federación Española de Fútbol sobre la parcela de terreno que ocupa el campo.

Una vez aprobada, la intención de la concejalía es que ese suelo se incluya en un expediente de venta de solares que el ayuntamiento quiere sacar al mercado el próximo año. Hernández ha explicado que se están seleccionando "tres o cuatro unidades de suelo y esta sería una de ellas".

Ubicado en la avenida de Portugal, el plan general municipal establece que, tras urbanizarlo, se podrían construir "unas 50 viviendas en bloque".

