Con motivo de Santa Cecilia
La música llegará este sábado a cuatro plazas del centro de Plasencia
La banda Ciudad de Plasencia celebrará así a la patrona de la música
Las actuaciones comenzarán a las seis de la tarde
Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, este sábado, la Concejalía de Cultura del ayuntamiento y la banda de música Ciudad de Plasencia han organizado cuatro pequeños conciertos, que se celebrarán en cuatro plazas de la zona centro.
A las seis de la tarde, en la plaza de Ansano, tocarán el dúo de flauta y trompa formado por Laura Gobernado Izzaldin y Noa Hernández Jiménez.
Otros tres conciertos
A las 18.30 horas, Manuel Antúnez González y Héctor Roa Martín harán un dúo de trompa y oboe, en la plaza de San Nicolás. A las siete, la plaza de la catedral acogerá un cuarteto de clarinetes integrado por Miguel Piñero Miranda, Alba Sagrario Sánchez Mellado, Carlota García y Claudia Gómez Sánchez.
El último concierto, de viento, comenzará a las 19.30 horas, en la plaza Quemada, situada en la calle del Sol, con Héctor Roa, Laura Gobernado, Ares Caño, Manuel Antúnez y Javier Parra.
Ambiente festivo
El ayuntamiento ha destacado que el objetivo es "llenar de ambiente festivo las calles del centro de la ciudad, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de formaciones variadas y repertorios pensados para todos los públicos".
La Concejalía de Cultura ha querido invitar a toda la ciudadanía a "disfrutar de esta propuesta que celebra el Día de Santa Cecilia llevando la música en vivo a las calles de Plasencia".
