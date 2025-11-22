Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Con motivo de Santa Cecilia

La música llegará este sábado a cuatro plazas del centro de Plasencia

La banda Ciudad de Plasencia celebrará así a la patrona de la música

Las actuaciones comenzarán a las seis de la tarde

La música llegará este sábado a cuatro plazas del centro de Plasencia con la banda de música.

La música llegará este sábado a cuatro plazas del centro de Plasencia con la banda de música. / Banda de música Ciudad de Plasencia

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, este sábado, la Concejalía de Cultura del ayuntamiento y la banda de música Ciudad de Plasencia han organizado cuatro pequeños conciertos, que se celebrarán en cuatro plazas de la zona centro.

A las seis de la tarde, en la plaza de Ansano, tocarán el dúo de flauta y trompa formado por Laura Gobernado Izzaldin y Noa Hernández Jiménez.

Banda de música Ciudad de Plasencia, que actuará por Santa Cecilia.

Banda de música Ciudad de Plasencia, que actuará por Santa Cecilia. / Banda de música

Otros tres conciertos

A las 18.30 horas, Manuel Antúnez González y Héctor Roa Martín harán un dúo de trompa y oboe, en la plaza de San Nicolás. A las siete, la plaza de la catedral acogerá un cuarteto de clarinetes integrado por Miguel Piñero Miranda, Alba Sagrario Sánchez Mellado, Carlota García y Claudia Gómez Sánchez.

El último concierto, de viento, comenzará a las 19.30 horas, en la plaza Quemada, situada en la calle del Sol, con Héctor Roa, Laura Gobernado, Ares Caño, Manuel Antúnez y Javier Parra.

Ambiente festivo

El ayuntamiento ha destacado que el objetivo es "llenar de ambiente festivo las calles del centro de la ciudad, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de formaciones variadas y repertorios pensados para todos los públicos".

Noticias relacionadas y más

La Concejalía de Cultura ha querido invitar a toda la ciudadanía a "disfrutar de esta propuesta que celebra el Día de Santa Cecilia llevando la música en vivo a las calles de Plasencia".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un vehículo de alta gama recién comprado, calcinado de madrugada en Plasencia
  2. Alerta sanitaria en Plasencia: recomiendan no beber agua del grifo por las cenizas arrastradas por las lluvias
  3. El Círculo Empresarial de Plasencia renueva su directiva
  4. Una nueva incidencia del autobús urbano en Plasencia provoca las quejas de usuarios
  5. Caso de injurias de una edil a un exconcejal del PP de Plasencia: habrá nuevas diligencias para identificar a un segundo autor
  6. La Policía Local de Plasencia acudió a los supermercados para comprobar que la compra de agua no generaba conflictos
  7. Plasencia vuelve a la normalidad y ya puede consumir agua del grifo: 'Los análisis confirman que el abastecimiento cumple con todos los parámetros de calidad
  8. Entrega de llaves del antiguo colegio San Miguel de Plasencia: Una decena de asociaciones trasladarán allí su sede

De campo de fútbol a solar para viviendas en Plasencia: El ‘Mundial 82’ volverá a manos municipales y se pondrá a la venta

De campo de fútbol a solar para viviendas en Plasencia: El ‘Mundial 82’ volverá a manos municipales y se pondrá a la venta

La música llegará este sábado a cuatro plazas del centro de Plasencia

La música llegará este sábado a cuatro plazas del centro de Plasencia

Plasencia cambia la manifestación por el 25N por una concentración en la plaza Mayor y hará un reconocimiento a la Guardia Civil

Plasencia cambia la manifestación por el 25N por una concentración en la plaza Mayor y hará un reconocimiento a la Guardia Civil

Plasencia retoma el proyecto de ampliación del aparcamiento de La Isla: cambiará el PGM para evitar otra judicialización

Plasencia retoma el proyecto de ampliación del aparcamiento de La Isla: cambiará el PGM para evitar otra judicialización

Anulan el concurso de la limpieza del hospital de Plasencia, tras un recurso de la Federación Empresarial Cacereña

Anulan el concurso de la limpieza del hospital de Plasencia, tras un recurso de la Federación Empresarial Cacereña

La escritora extremeña Pilar Galán presenta su último libro en Las Claras de Plasencia

La escritora extremeña Pilar Galán presenta su último libro en Las Claras de Plasencia

Femus Plasencia llega con 88 expositores, 14 actividades paralelas y cuatro ‘foodtrucks’

Femus Plasencia llega con 88 expositores, 14 actividades paralelas y cuatro ‘foodtrucks’

Cultura defiende que alumnos de Bellas Artes no dan clase con goteras en la universidad popular de Plasencia

Cultura defiende que alumnos de Bellas Artes no dan clase con goteras en la universidad popular de Plasencia
Tracking Pixel Contents