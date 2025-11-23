Mobiliario 'antigrafiti' para los parques de Plasencia: el ayuntamiento adquirirá bancos y merenderos

El Ayuntamiento de Plasencia ha sacado a licitación el pliego de condiciones para contratar el suministro y la instalación de mobiliario urbano en diversos itinerarios ‘ecoturísticos’ de la ciudad y, entre este mobiliario, se encuentran 25 bancos y 11 merenderos que serán "antigrafiti".

Según señala el pliego del concurso, ya publicado en el perfil del contratante, unos y otros serán 100% reciclables "con resistencia a la intemperie, a aceites y ácidos", a la humedad y de secado rápido.

En Los Pinos y La Isla

Tanto los bancos como los merenderos se instalarán en dos parques, Los Pinos, que tendrá un total de 15 bancos y 3 merenderos nuevos, y La Isla, donde habrá 10 bancos y 8 merenderos antipintadas.

Además, el pliego recoge también la adquisición de otros 90 bancos, fabricados en plástico y que no deberán requerir "ningún tipo de mantenimiento".

En este caso, habrá 12 en San Miguel; 10 en La Data; 8 en Rosal de Ayala; 14 entre Miralvalle y Cañada Real; 3 en Los Mártires; 6 en Ciudad Jardín; 5 en Virgen de Guadalupe; 4 en el Cotillo de San Antón; 12 en El Pilar; 3 en Los Monjes y 13 en Intramuros.

Plasencia instalará merenderos 'antigrafiti' en La Isla. / TONI GUDIEL

Papeleras de dos tipos

Por otro lado, el ayuntamiento también ha incluido la adquisición de papeleras, de dos tipos, 187 fabricadas en plástico, de color marrón y para bolsas de 50 litros y 30 semicirculares, de acero y con capacidad para bolsas de 40 libros.

Estas últimas se instalarán íntegramente en la zona Intramuros y el resto se repartirá entre los parques de Los Pinos (20) y La Isla (23), los barrios donde se instalarán los bancos y la plaza Puerto de Béjar (3).

Bancos en el parque de La Isla de Plasencia, donde se instalarán nuevos 'antigrafiti'. / TONI GUDIEL

Por 130.000 euros

Todo el mobiliario ha salido a licitación por un precio total de 130.273,5 euros, IVA incluido y, una vez que se firme el contrato con la adjudicataria, tendrá un plazo de dos meses para suministrar el mobiliario e instalarlo.

El objetivo, según el pliego de condiciones, es "impulsar el uso ciudadano sostenible de los espacios e itinerarios ‘ecoturísticos’ para mejorar el atractivo turístico y de ocio saludable de estos entornos" donde se instalarán.

Las empresas interesadas tienen hasta el 5 de diciembre para presentar sus ofertas y el ayuntamiento podrá adquirir este mobiliario gracias a fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation, destinados a la modernización del sector turístico.