Vuelven las goteras al centro de salud Luis de Toro de Plasencia.

Las lluvias de las últimas semanas, en especial por la borrasca Claudia, han vuelto a sacar a la luz goteras en el centro de salud Luis de Toro de Plasencia.

Para evitar resbalones, el personal se ha visto obligado a colocar cubos y empapadores y han sido muchas las críticas de los usuarios ante el estado del centro de salud.

Problema de impermeabilización

Preguntada por el problema, la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha señalado que "se ha detectado un incidente relacionado con impermeabilización en el lugar donde están instalados los equipos de climatización".

Según ha afirmado, ya está prevista una actuación para solucionarlo "a la mayor brevedad posible", aunque será necesario "que cesen las lluvias de manera continuada", ha advertido.

Centro de salud Luis de Toro de Plasencia, con goteras. / TONI GUDIEL

También en 2023

Se da la circunstancia de que no es la primera vez que este centro de salud sufre goteras. Hace justo un año, en noviembre de 2023, también las hubo y, de nuevo, el personal tuvo que recurrir a cubos.

Entonces, la Consejería explicó que se debían a filtraciones de agua en la zona de la cubierta por el "deterioro de tela asfáltica de impermeabilización" y, del mismo modo, había que esperar a que dejara de llover para arreglarlas.