Las 43 horas de la crisis del agua potable en Plasencia: el concejal del área detalla la cronología

No fueron 24 horas, sino aproximadamente 43 y media las que pasaron desde que se detectó un problema en el análisis del agua potable de Plasencia, el pasado sábado 15 de noviembre, hasta que se dio por solucionado a última hora del domingo día 16. La llamada crisis del aguapuso a prueba el plan de contingencia que estaba activado en Plasencia desde 22 días antes y la respuesta y consecuencias en la ciudadanía.

El concejal de Servicios Municipales del ayuntamiento, José María Nisa, respondiendo este lunes a preguntas en el pleno de los grupos municipales del PSOE y Unidas Podemos, ha detallado la cronología de ese día, pero también de todo el trabajo previo que se había hecho para planificar cómo actuar si el agua potable llegaba a verse afectada por el arrastre de cenizas de los incendios del verano por las lluvias. Nisa ha vuelto a dejar claro que el agua que llegó a los grifos siguió "siendo apta" para el consumo en todo momento.

Desde las dos de la madrugada

Sobre ese fin de semana en concreto, ha explicado que, a las 9.35 horas, recibió una llamada de la gerente de la UTE del agua para informarle de que, "a las dos de la madrugada", es decir, siete horas y media antes, se había detectado en los análisis del agua realizados en la Estación Depuradora de Aguas Residuales "mucha turbidez y el pH alterado".

Entonces, el edil avisó al alcalde, Fernando Pizarro, y juntos acudieron a la planta potabilizadora para ver in situ lo que estaba ocurriendo. "Pudimos recibir información directa y ver los decantadores y filtros". Ha destacado el trabajo que habían realizado los trabajadores de la UTE durante la noche anterior y la mañana del 15 de noviembre.

Cenizas y desembalse

El motivo de las alteraciones en los parámetros del agua había sido, por un lado, el arrastre de cenizas por la borrasca y, por otro, la apertura de la presa -de la que también fue informado el ayuntamiento- para desaguar por la cantidad de lluvia caída en el Valle del Jerte. Esto provocó "turbulencias en el interior del pantano, que hicieron que la captación del agua colapsara".

A las 14.30 horas de ese mismo día, se dio aviso al hospital Virgen del Puerto de la situación y de la posibilidad de que fuera a peor en poco tiempo, de forma que pudiera asegurarse el abastecimiento con camiones, "si era necesario". También fueron advertidas las residencias de mayores.

De nivel 0 a nivel 1

A las tres de la tarde, los análisis volvieron a reflejar turbidez y un pH alterado, una "alteración leve", según Nisa, por lo que se avisó a la dirección de Salud Pública y se activó el nivel 1, "de prevención, ante el posible deterioro del agua bruta, aunque la de uso ciudadano seguía siendo potable", ha insistido.

A las 17.15 horas, el ayuntamiento remite un comunicado a los medios de comunicación y a través de sus redes sociales, en el que informa del paso a nivel 1 y emite recomendaciones a la población, como no utilizar el agua del grifo para beber, cocinar o lavarse los dientes.

Muchos ciudadanos se apresuraron entonces a acudir a los supermercados para hacer acopio de agua embotellada, que se agotó en numerosos establecimientos, aunque el concejal ha señalado que nunca hubo problemas de abastecimiento.

Vuelve el nivel 0

A las 21.30 horas del domingo día 16, se comunicó nuevamente a toda la población que los análisis habían vuelto a parámetros normales y se bajaba el nivel de 1 a 0, en el que continúa Plasencia.

El edil ha querido dejar claro que la crisis se solucionó con "eficacia y rapidez, no hubo improvisaciones, sino un trabajo inmediato, consensuado y planificado meses antes".

Meses previos

Para demostrarlo, ha detallado también cronológicamente todo el trabajo previo llevado a cabo:

El 16 de septiembre, el concejal se reúne con la gerente de la UTE del agua, que le comunica que ya estaba redactado el plan de contingencia.

El 25 de septiembre, tuvo lugar un nuevo contacto con la UTE para tratar la posibilidad de que las primeras lluvias del otoño pudieran arrastrar cenizas de los incendios y afectar al agua de la ciudad.

Plan de contingencia

El 6 de octubre, se celebra una reunión con los directores del área de Salud Pública, y de Salud Medioambiental, la gerente de la UTE y el ingeniero técnico de la Estación de Tratamiento de Agua Potable para "coordinar y planificar el contenido del plan de contingencia".

El 15 de octubre, el concejal informa al grupo municipal del PSOE de lo que "podía suceder" con el agua potable y el día 16, Nisa visita la presa con su directora para ver la obra que se estaba realizando de cambio de tuberías de captación del agua, un trabajo previsto por la CHT.

El 24 de octubre, se presenta el plan de contingencia, que queda activado y en marcha y, el 29 de octubre, se crea un gabinete de crisis para llevar a cabo una planificación precisa ante cualquier eventualidad, sobre todo, para planificar cómo actuar con "sectores vulnerables". Ese día, también se da información al grupo Unidas Podemos.

Información de análisis

Respecto a los análisis del agua y la petición de hacerlos públicos para conocimiento de la ciudadanía, el concejal de UP Gonzalo Torre ha señalado que la información se puede consultar en la web del SINAC, Sistema Nacional de Información del Agua. Sin embargo, la última fecha de la que hay datos es el 16 de junio pasado.

También ha apuntado que, además de la turbidez y el pH, refleja otros parámetros, como bacterias coliformes, color, conductividad, enterococo, escherichia coli, olor, recuento de colonias a 22 grados y sabor.

En este sentido, el concejal ha insistido en que el ayuntamiento no puede hacer públicos esos datos, sino que la UTE del agua los remite a Salud Pública y es este organismo el competente.