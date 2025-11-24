Elecciones del 21D en Plasencia: Este lunes se sortean los miembros de las mesas electorales

Falta menos de un mes para que tengan lugar las elecciones anticipadas en Extremadura, el 21 de diciembre, y, en Plasencia, este lunes, a las 9.30 horas, tendrá lugar el pleno ordinario en el que se sortearán los miembros de mesas electorales para los comicios a la Asamblea.

¿Cuántas personas tendrán derecho a voto? Según el Instituto Nacional de Estadística, 32.837 personas forman el Censo Electoral de Residentes para estas elecciones, a los que habría que sumar los residentes ausentes que viven en el extranjero, un total de 1.025. Así, están llamadas a votar el 21 de diciembre 33.862 personas.

Cabe destacar que el censo de residentes este año supera al de las elecciones municipales del 2023 en un total de 405 personas.

Entre 18 y 69 años

Entonces, la ciudad contó con 44 mesas electorales y forman parte de ella un presidente y dos vocales, con dos suplentes cada uno, en total, nueve personas, que serán las que se seleccionarán en el pleno por un sorteo que se hace telemáticamente.

Este lunes se sortean en Plasencia los miembros de las mesas electorales para el 21D. / TONI GUDIEL

En la página web de la junta electoral central aparecen los requisitos para formar parte de una mesa. Deben ser personas que sepan leer y escribir y, en cuanto a la edad, tienen que ser menores de 70 años, aunque "a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días".

El presidente, con estudios superiores

Por lo que respecta al presidente, "deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente".

Con la notificación de la designación se entregará a los miembros de las mesas un manual de instrucciones sobre sus funciones, que está supervisado por la Junta Electoral Central y aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros o de los consejos ejecutivos de las Comunidades Autónomas.

Excusas justificadas

Sobre la obligación de formar parte de la mesa si han sido elegidos, todos los designados dispondrán de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona "una causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo".

Los impedimentos y excusas justificadas se señalan en la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 27.3 de la LOREG, sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.