Competición en Portugal
La gimnasia rítmica se consolida en Plasencia: el club Nashira empieza la temporada con tres medallas
María Germán, Talía Sánchez y Aitana Sánchez consiguen oro, plata y bronce respectivamente
La gimnasia rítmica de Plasencia ha conseguido consolidarse y el prestigio, tanto nacional como internacional, gracias al club Nashira. Sus gimnastas acaban de iniciar la temporada en el Campeonato Internacional Guimagym, en Guimaraes (Portugal) y han logrado tres medallas.
El club ha subrayado las "buenas sensaciones y buenos resultados" obtenidos, sobre todo porque "las gimnastas se enfrentaron a grandes competidores de diferentes países como Italia, Polonia, Suecia, Ucrania, Kuwait, Portugal, Brasil, Cabo Verde y España".
Manos libres, cuerda y aro
Han acudido al campeonato María Germán, Talía Sánchez y Aitana Sánchez y cada una ha logrado una medalla, oro, plata y bronce respectivamente.
María Germán ha conseguido el oro en manos libres; Talía Sánchez la plata en cuerda y Aitana Sánchez, el bronce en aro. Además, obtuvieron en otros ejercicios dos cuartos puestos (Aitana Sánchez y María Germán, en pelota y aro respectivamente) y un sexto puesto (Talía Sánchez, en pelota).
Nuevos ejercicios
El club ha destacado que ha sido "un buen inicio de temporada teniendo en cuenta que presentaban sus nuevos ejercicios".
También ha querido dar las gracias a su entrenadora, Nazaret Santano, "por acompañarlas y hacer brillar, una vez más, a las gimnastas extremeñas".
