La gimnasia rítmica se consolida en Plasencia: el club Nashira empieza la temporada con tres medallas

La gimnasia rítmica de Plasencia ha conseguido consolidarse y el prestigio, tanto nacional como internacional, gracias al club Nashira. Sus gimnastas acaban de iniciar la temporada en el Campeonato Internacional Guimagym, en Guimaraes (Portugal) y han logrado tres medallas.

El club ha subrayado las "buenas sensaciones y buenos resultados" obtenidos, sobre todo porque "las gimnastas se enfrentaron a grandes competidores de diferentes países como Italia, Polonia, Suecia, Ucrania, Kuwait, Portugal, Brasil, Cabo Verde y España".

Talía Sánchez, del club Nashira de Plasencia, plata en cuerda. / CEDIDA

Manos libres, cuerda y aro

Han acudido al campeonato María Germán, Talía Sánchez y Aitana Sánchez y cada una ha logrado una medalla, oro, plata y bronce respectivamente.

María Germán ha conseguido el oro en manos libres; Talía Sánchez la plata en cuerda y Aitana Sánchez, el bronce en aro. Además, obtuvieron en otros ejercicios dos cuartos puestos (Aitana Sánchez y María Germán, en pelota y aro respectivamente) y un sexto puesto (Talía Sánchez, en pelota).

Aitana Sánchez, del club Nashira de Plasencia, con su entrenadora. / CEDIDA

Nuevos ejercicios

El club ha destacado que ha sido "un buen inicio de temporada teniendo en cuenta que presentaban sus nuevos ejercicios".

También ha querido dar las gracias a su entrenadora, Nazaret Santano, "por acompañarlas y hacer brillar, una vez más, a las gimnastas extremeñas".