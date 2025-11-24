Los nuevos autobuses eléctricos de Plasencia, afectados por problemas en las baterías.

La semana pasada, una avería en un autobúsde la línea 1 de Plasencia dejó el servicio solo con un vehículo, lo que generó retrasos de más de una hora. Ahora, la línea 3 también está teniendo problemas y el motivo, según ha explicado el edil David Dóniga este lunes en el pleno, es que los dos autobuses eléctricos que se utilizan para esta línea están "en reparación".

Según ha indicado el concejal delegado del servicio público en el ayuntamiento, un "problema en las baterías" es lo que hace que no puedan circular estos vehículos, que llegaron en el mes de junio y se pusieron en marcha dos meses después, en agosto.

Cambio del recorrido

No obstante, Dóniga ha señalado que se espera que puedan volver a ponerse en marcha esta semana. Es lo que quieren también los viajeros, que han criticado que, cuando los eléctricos no funcionan y se sustituyen por uno de los azules, llegados de Madrid, su tamaño hace que no puedan circular por la avenida de la Vera, lo que provoca el cambio del recorrido sin aviso previo para los usuarios.

Autobuses de segunda mano llegados de Madrid a Plasencia. / TONI GUDIEL

Así, el grande, en lugar de circular por la avenida Alfonso VIII hasta la puerta del Sol para bajar por la avenida de la Vera, se desvía hacia la avenida del Valle, dejando a los usuarios de las otras paradas sin posibilidad de subirse.

Flota de 11 vehículos

Respecto a los problemas en la línea 1, que han obligado a pasajeros a esperar más de una hora en las paradas, Dóniga ha afirmado que se trató de una "avería puntual" durante "una mañana" y provocó retrasos "puntuales".

El que está averiado es también, además de los eléctricos, otro autobús procedente de Alicante, que está igualmente en reparación.

Con todo, Dóniga ha señalado en el pleno que el ayuntamiento dispone actualmente de una flota de 11 vehículos, que pueden funcionar como reserva frente a averías. Lo que no entienden los usuarios es que no se utilice alguno cuando las hay y se produzcan demoras en la frecuencia de paso.

Más viajeros

Además, frente a las críticas de PSOE y Unidas Podemos, ha destacado que, en los primeros nueve meses del año, el número de viajeros del servicio ha aumentado con respecto al mismo periodo del año pasado en 42.034 usuarios, lo que supone un incremento del 12,3%.

En números totales, hasta septiembre, se han subido al autobús urbano 383.150 personas.

En cuanto a las quejas por la imposibilidad de pagar con tarjeta de crédito, Dóniga ha explicado que esta opción se ha incluido en el nuevo pliego de condiciones de la licitación el servicio.