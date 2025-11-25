25N: Plasencia aúna juventud y compromiso para honrar a las mujeres asesinadas por violencia de género

La juventud de alumnado de la escuela de danza de la Diputación de Cáceres en Plasencia y el IES Pérez Comendador; la discapacidad, de la mano de usuarias de Placeat y el compromiso del equipo Viogen de la Guardia Civil y del Ayuntamiento de Plasencia se han dado la mano este martes, 25 de noviembre, para honrar a las mujeres asesinadas por violencia de género, en especial a las 38 a las que han matado desde el mes de enero.

Ha sido en el acto institucional que ha tenido lugar en un salón de plenos completamente lleno, una actividad organizada por la Concejalía de Igualdad de Mayte Díaz, a las que se sumará este martes, a las siete de la tarde en la plaza Mayor, una concentración organizada por la Plataforma Feminista de Plasencia, con representantes también en el acto.

Música, baile y cuadros

La emoción ha sido el sentimiento dominante. Primero, por las interpretaciones musicales del Trío Da Capo, 'La puerta violeta' de Rozalén y ¡Ay! Dolores, de Reincidentes. En la primera, han estado acompañados al baile por tres alumnas de la escuela de danza de la Diputación, Sofía Prieto Paramio, María Camero Recio e Irina García Gutiérrez, que han interpretado una coreografía de su profesora, Victoria L. Talaván.

Además, el salón se ha decorado con cuadros pintados por usuarias de la asociación Placeat, Sofía, Alicia, Carmen, María, Sandra Izquierdo y Sandra Peralejo.

Alumnas de la escuela de danza de la Diputación de Cáceres en Plasencia. / TONI GUDIEL

Los 38 nombres

La concejala ha subrayado el "compromiso firme con la igualdad y la erradicación de la violencia de género" del ayuntamiento y ha recordado a las 38 mujeres y tres menores asesinados este año y a las 1.333 y 65 menores que van desde el año 2003. "No podemos acostumbrarnos a esta realidad, ha dicho", al tiempo que ha pedido que "funcionen los protocolos" y los dispositivos porque "cada error puede significar una vida".

La jefa de prensa del gobierno local, María José Fernández, ha leído, uno por uno, los nombres de las mujeres asesinadas este año y, acto seguido, ha tenido lugar el reconocimiento al equipo Viogen de la Guardia Civil de Plasencia, creado en enero de 2022 y que forman Gema Muñoz García, Rafael García García y David Serrano Peramos.

Equipo de la Guardia Civil

La primera se ha dirigido a los asistentes al acto para agradecer al ayuntamiento esta distinción que pone en valor un "trabajo delicado y de enorme responsabilidad". También ha agradecido a la Diputación que haya facilitado medios de transporte y una oficina para atender a las mujeres; a la compañía de Plasencia, en especial a los oficiales, por su "apoyo continuo" y a sus familiares, por su "respaldo".

Muñoz ha destacado que su objetivo es atender, acompañar y favorecer una atención integral a las víctimas de violencia de género para su recuperación y reconstrucción personal, con un equipo cada vez más especializado y una atención más personalizada, que crea un "vínculo de confianza".

Alumnado del IES Pérez Comendador

El manifiesto de este año por el 25N ha sido más realista que nunca, ya que alumnado de primero de Bachillerato del IES Pérez Comendador ha interpretado escenas de violencia de género entre jóvenes: chicos que critican la ropa que lleva su novia; las historias que sube a sus redes sociales; las amigas a las que saluda o les dicen que no les quieren si no quieren irse a casa con ellos a solas.

Interpretación de alumnos del IES Pérez Comendador por el 25N, en Plasencia. / TONI GUDIEL

Ante esa violencia de género, "sin agresiones, sin golpes, en su germen", los alumnos Hugo y Elena, han subrayado que existen "muchísimas situaciones que no son normales" y el trabajo en las aulas es "fundamental". Porque "una única mujer asesinada ya es demasiado", han pedido: "No dejemos que los discursos nos confundan, no dejemos de luchar".

Pizarro pide unidad

Y luchar "unidos", la palabra que más ha utilizado el alcalde, Fernando Pizarro, en su intervención. Además de hacer hincapié en el "compromiso de la educación" porque los jóvenes son "nuestra esperanza", ha apelado a mantener "la unidad, sin fisuras", frente a quienes creen y defienden "que esta lacra no existe".

Unidad tanto política, como social, de los medios de comunicación... De lo contrario, "habremos fracasado como sociedad". Su deseo, y el de todos los presentes, no tener que volver a leer nombres de mujeres y menores asesinados el próximo 25N.