Estreno con retraso

Un año de trabajo en Plasencia: las 116 personas del plan de empleo se incorporan esta semana

El edil de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, ha pedido disculpas por una demora que ha cuantificado en "diez días"

Servicios como el de la ayuda a domicilio, con 51 auxiliares pendientes de empezar a trabajar, han visto mermado su personal

El edil Álvaro Astasio ha anunciado la incorporación de las 116 personas del plan de empleo en Plasencia.

Plasencia

El 31 de octubre finalizaron en Plasencia los contratos de 116 personas con cargo al plan de empleo del 2024, de un año de duración. Numerosos servicios, sobre todo la ayuda a domicilio, han visto reducido su personal. Sin embargo, el edil de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, ha dicho en el pleno que todos comenzarán a trabajar este martes.

No obstante, como ha detallado, primero recibirán una formación en prevención de riesgos laborales y, después, se reunirán con los jefes de departamento para posteriormente incorporarse al trabajo.

Disculpas por la demora

Astasio ha pedido "disculpas a toda la ciudadanía" por un retraso que ha cuantificado en "diez días". Además, ha señalado que intentará que esta situación no vuelva a ocurrir, aunque ha querido aclarar que, "en el 99,9% de las ocasiones", la demora "no depende de la Concejalía de Recursos Humanos".

Trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia.

Precisamente, el edil ha explicado que la solución no se basa solo en "adelantar los procesos" selectivos, cosa que se ha hecho este año, intentando además agilizar los plazos al eliminar el examen previo que debían realizar todos los aspirantes.

Otros departamentos

En el pleno del 6 de noviembre, Astasio señaló que los certificados médicos obligatorios de los nuevos trabajadores habían tardado mucho, e incluso se hizo un llamamiento, "uno por uno", para que lo entregaran.

Por otro lado, dijo que la documentación se encontraba en el departamento de Intervención del ayuntamiento desde el lunes 3 de noviembre y, una vez fiscalizado por el técnico correspondiente, debería pasar a Recursos Humanos para comprobar que todos los seleccionados son demandantes de empleo.

Solo después, se ha podido convocar a los seleccionados para firmar los contratos.

