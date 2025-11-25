Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Valorada en 1,3 millones de euros

Un proyecto incompleto pone en riesgo la obra de la ronda del Salvador y una pasarela en Plasencia

La empresa tiene unos días para terminarlo, de lo contrario, el ayuntamiento podría imponerle una sanción o acordar la rescisión del contrato

Un proyecto incompleto pone en riesgo la obra de la ronda del Salvador, con pasarela incluida. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

En febrero, la junta de gobierno del Ayuntamiento de Plasencia adjudicó a la empresa de Coria Senpa la redacción del proyecto y posterior obra de renovación de la ronda del Salvador, que incluye una pasarela peatonal entre la calle José Canalejas y la puerta Berrozana.

La empresa tenía 90 días para redactar el proyecto, a contar desde la firma del contrato. Sin embargo, el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, ha explicado en el último pleno que lo ha presentado de forma incompleta y, después de pedirle que lo completara "en sucesivas ocasiones", se le ha dado un último plazo, que expirará en unos días.

Sanción o rescisión del contrato

Según el edil, si no presenta el proyecto adecuadamente, el ayuntamiento tendrá varias opciones, como la apertura de un expediente de penalidades por incumplimiento del contrato, la resolución del contrato o ambas.

El concejal de Urbanismo de Plasencia, interviniendo en el pleno.

El concejal de Urbanismo de Plasencia, interviniendo en el pleno. / TONI GUDIEL

Cabe destacar que la redacción del proyecto se adjudicó por 24.000 euros y las obras, por 1.361.250 euros, financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia NextGenerationEU.

Remodelación global

Los trabajos contemplan mejoras en las aceras, iluminación, pasos de peatones, reordenación de aparcamientos y accesibilidad. Sin embargo, lo más llamativo es la pasarela peatonal, de unos 200 metros y que está prevista entre el museo al aire libre y la puerta Berrozana.

El plazo previsto de ejecución de las obras es de 10 meses y ya deberían haber comenzado, pero se han retrasado por culpa del ‘fallido’ proyecto.

