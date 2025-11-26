La más longeva de la ciudad
Agustina González, de Plasencia, llega a los 109 años "muy contenta"
Nació en 1916 en la casa familiar, en la calle Sancho Polo
Su secreto para la longevidad es que "siempre ha sido muy activa"
"Pasaba todos los días, de mi casa a la estación..." Así comienza La chica de la estación, una de las canciones favoritas de Agustina González Nieto, la persona más longeva de Plasencia, que este miércoles ha cumplido 109 años. Lo ha celebrado rodeada de familiares y "muy contenta, con muchas ganas".
A su edad, Agustina tiene una salud envidiable y una memoria que le permite recordar sin inmutarse letras enteras de poesías y canciones porque dos de sus mayores aficiones siguen siendo recitar y cantar. Cuando se le pregunta cómo se encuentra, no lo duda, y responde: "Muy bien, gracias a Dios".
¿Y cómo lo ha logrado? ¿Cuál es su secreto? Afirma que su alimentación ha sido siempre "corriente y moliente", aunque sus familiares apuntan que "ha tenido buenísima boca". Pero, sobre todo, destacan que ha sido una mujer "muy activa, no ha estado nunca quieta".
Activa desde los 8 años
De hecho, a los 8 años, comenzó a hacer recados para los soldados del cuartel militar que había en Plasencia, para ser después la aguadora de un matrimonio que vivía en el piso superior de su casa familiar.
A los 18 años, trabajó como asistente en casa de unos parientes de Madrid mientras preparaba oposiciones y también de dependienta en un estanco; empleada de comedor y recepcionista en el Palace Hotel; sanitaria en un centro de alimentación infantil; costurera a domicilio y enfermera en el hospital antituberculoso de Piornal; en El Piñor (Ourense).
Incluso, saltó el charco para trabajar de operaria de la fábrica de embutidos Schafer en Caracas (Venezuela) y camarera en el centro médico de Caracas; regente del cafetín de la compañía petrolera Chet; modista de la televisión venezolana gracias a la actriz Gladys Cáceres; secretaria, mecanógrafa y administrativa y enfermera fija y practicante hasta su jubilación en 1981, en el ambulatorio de Plasencia porque es enfermera colegiada. También fue la primera locutora de radio Nacional en Plasencia.
En la universidad de mayores
Pero, cuando se jubiló, su actividad no paró. Aunque no está viuda porque nunca se casó, entró en esta asociación de mujeres, con las que ha viajado mucho. También fue la alumna de más edad de la universidad de mayores de la UEx en Plasencia, a la que decidió apuntarse porque "cuando se quiere aprender, siempre se consigue hacerlo mejor, si te echas en el barbecho, pues no".
Otro aspecto que destaca su familia de Agustina es su carácter sociable. "Se hace querer" y, de hecho, todavía se acuerda de sus compañeros de trabajo en el ambulatorio. De Pura, la mujer de la limpieza; del electricista; de "Julita, que daba los números... Por todos se preocupaba". Agustina subraya que "ellos me han querido a mí y yo a ellos".
Porque una cosa que defiende es que hay que ser buena persona: "Hay que tener fondo".
Coro de la zarzuela y García Matos
Respecto a su faceta musical, destaca su participación en el coro de la zarzuela del teatro Alkázar, en los años 40, donde "lo pasábamos muy bien" y también formó parte de los Coros Extremeños cuando los dirigía el laureado musicólogo placentino Manuel García Matos. "Lo hacía muy bien, era muy serio. Lo primero en lo que hay que pensar es en que está uno trabajando y hay que poner todo el empeño en hacerlo bien", subraya.
Así, Agustina ha sido sin duda una mujer adelantada a su tiempo y que siempre ha estado rodeada de personas que la han querido mucho, especialmente sus sobrinos, sobrinas y también sobrinos nietos, el más pequeño de 2 años. Este miércoles, al soplar las velas de sus 109 años, ha tenido claro su deseo: "Que por lo menos llegue a cumplir otro añito más porque me gusta la vida", dice sonriente. ¡A por los 110!
