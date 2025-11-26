Uno de los dos autobuses eléctricos de Plasencia averiado vuelve a circular

Este lunes, en el pleno, el concejal delegado del servicio de autobús urbano, David Dóniga, informó de que los dos autobuses eléctricos que llegaron a Plasencia en junio y comenzaron a circular en agosto, estaban averiados por problemas con las baterías. Ahora, el ayuntamiento ha anunciado que uno de ellos ya se ha reincorporado al servicio.

Fundamentalmente, se utilizan en la línea 3 y, por las tardes, cuando hay menos viajeros, ya que tienen menos capacidad que los grandes de Madrid y Alicante, 21 plazas, 15 para ir sentado y 6 de pie.

Sin coste

Según ha señalado el gobierno local, para resolver la incidencia ha sido necesario "el reemplazo completo de la batería", una actuación que no ha supuesto coste alguno para el ayuntamiento porque está "incluida dentro de la garantía del vehículo".

Rampa de uno de los autobuses eléctricos averiados en Plasencia, con uno ya en circulación. / TONI GUDIEL

El ayuntamiento ha destacado que "la reparación se ha realizado de forma eficaz, asegurando la seguridad y el correcto funcionamiento del autobús", garantizando además así el servicio "en las líneas habituales".

En garantía

Además, ha hecho hincapié en que "todos los vehículos eléctricos cuentan con garantía y cualquier incidencia se gestiona de forma inmediata para minimizar interrupciones". De hecho, al segundo autobús también le están cambiando la batería.

Los dos autobuses eléctricos los ha fabricado una empresa barcelonesa y han tenido un coste total de 607.081 euros. A su vez, el ayuntamiento adjudicó a una firma de Moraleja la construcción de una infraestructura de recarga, que se encuentra en la finca Capote, por 45.636 euros.

Recargas

En la presentación de los vehículos, la empresa señaló que tienen una autonomía de "en torno a 250/300 kilómetros" y una vida útil que puede superar los quince años.

Destacó además la importancia de las recargas y señaló que la nueva infraestructura permitiría tanto cargas rápidas como lentas "para que las baterías sean mucho más longevas".