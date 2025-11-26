Un detenido a tres policías de Plasencia: "Voy a rajaros cuando os vea por la calle"

Un hombre está siendo investigado en Plasencia como presunto autor de un delito de robo con violencia, con ayuda de una mujer, un delito leve de lesiones y otro de amenazas. Estas últimas las habría lanzado contra tres agentes de la Policía Nacional cuando se encontraba detenido en comisaría.

El caso ha recaído en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia que, tras la fase de diligencias previas, ha dictado un auto para continuar como procedimiento abreviado, al encontrar indicios de delito.

Robo y agresión

Los presuntos autores, el hombre y la mujer han recurrido el auto ante la Audiencia Provincial de Cáceres, que ha confirmado el auto del juzgado y desestimado los recursos de apelación en una resolución que es firme.

En esta, se detallan los presuntos delitos. Por un lado, señala que el pasado 8 de junio, a las cinco de la tarde, cuando un vecino de Plasencia se encontraba "en el umbral de su domicilio", los investigados "lo agarraron por las piernas y lo arrastraron hasta el baño", donde el hombre se puso encima y golpeó al otro "fuertemente la cabeza contra el sueño, al tiempo que sacaba una navaja y le decía: "Me das el dinero o te rajo", poniéndosela encima y sacándole de la cartera 815 euros, que se llevó".

Amenazas en comisaría

Como consecuencia de la agresión, el herido sufrió hematomas en el área torácica del cuello, contusiones en la cabeza y policontusiones, por las que fue atendido y "cuya curación precisó de una única asistencia facultativa, con 7 días de perjuicio personal".

El detenido profiró presuntamente amenazas contra tres policías. / POLICÍA NACIONAL

Dos días después, el 10 de junio, el hombre fue detenido y, ya en la comisaría de la Policía Nacional, "se le indicó que iba a ingresar en calabozos". Entonces, "comenzó a ponerse nervioso" y a proferir contra tres agentes expresiones como "hijos de puta, voy a rajaros cuando os vea por la calle, ya no tengo nada que perder, me da igual todo, os tengo que matar".

Lanzó una silla

Además, en un momento dado, el detenido cogió la silla de precalabozos en la que estaba sentado y "la alzó en alto estampándola contra el suelo", sin llegar a alcanzar a ninguno de los agentes.

Por estas circunstancias, está siendo investigado, no solo por el robo con violencia, sino también por las lesiones al hombre herido y amenazas a los agentes de la policía. La mujer está siendo investigada por el robo con violencia.