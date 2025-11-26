Navidades sin pista de hielo en Plasencia: ninguna empresa ha solicitado instalarla.

El año pasado, el parque de La Coronación de Plasencia contó con una pista de hielo de 1.000 metros cuadrados, además de puestos de artesanía, una atracción de coches de choque situada en el campo de fútbol de tierra, otra de camas elásticas en la pista de patinaje y un castillo hinchable.

Todo se puso en marcha el 30 de noviembre y estuvo abierto durante todas las Navidades. Sin embargo, este año, Plasencia no tendrá pista de hielo.

Ninguna empresa interesada

El ayuntamiento ha confirmado que, hasta ahora, ninguna empresa ha solicitado instalarla, ni tampoco otras atracciones para la diversión de los niños durante las vacaciones o un mercado navideño que daría color y animaría a visitarlo, como complemento a la iluminación festiva.

Lo que sí se ha colocado es el tradicional carrusel en la puerta del Sol.

Cabe señalar que, para no quedarse sin pista, el ayuntamiento de Cáceres opta por sacar a licitación su instalación, dado el éxito que tiene entre cacereños y foráneos y, este año, se ha adjudicado a una empresa de Jaén y se pondrá en marcha este viernes.

Iluminación navideña

En cuanto a la iluminación, el encendido tendrá lugar en nueve días, el 5 de diciembre, con un acto en la plaza Mayor que todavía no ha desvelado el ayuntamiento.

El encendido de la iluminación navideña de Plasencia será el 5 de diciembre. / TONI GUDIEL

Según ha explicado el concejal David Dóniga, se iluminarán 145 puntos de luz, entre arcos, motivos de farolas, cielos de luces, el belén situado en la rotonda dedicada a las víctimas del terrorismo y todo lo proyectado en la plaza Mayor.

Bola transitable

Aquí, se instalarán un abeto luminoso de 15 metros de altura y las letras con el nombre de la ciudad, además de una bola transitable y luces en todos los balcones.

A las 19.30 horas, se encenderán todas y no se apagarán hasta las doce de la noche, de lunes a viernes. Los sábados y domingos, seguirán encendidas hasta las dos de la madrugada y en Nochebuena, Nochevieja y Reyes, hasta las cuatro.