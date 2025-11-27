Un asesino en serie en Salamanca, epicentro del nuevo libro de la escritora de Plasencia Myriam Rivero.

La placentina Myriam Rivero presenta esta tarde, a las 19.30 horas, en el centro cultural de Las Claras, propiedad del ayuntamiento, su nuevo libro, ‘Reinado de muerte’, que vuelve a adentrarse en la novela negra.

La historia se centra en un asesino en serie que, como firma, deja en los muertos una cruz de madera con un cordón negro. Está ubicada entre Salamanca y Cáceres capital y aparecen personajes de su anterior novela, ‘El enviado’, que fue seleccionada en el primer festival Octubre Negro de Madrid.

La escritora de Plasencia Myriam Rivero, releyendo su novela. / TONI GUDIEL

Rivero ha escrito otras dos obras, autoeditadas, ‘Recuerdos hacia un destino’ y ‘Obsesión’; ha formado parte de las directivas de las asociaciones Caleidoscopio y la Asociación de Encuentros Literarios; ha sido jurado en concursos y publicado en revistas literarias.

Ya a la venta

Administrativo de profesión, compagina la escritura con la crianza de tres hijos menores y prepara oposiciones. Sobre Reinado de muerte, la placentina explica que los hechos suceden diez años después de la finalización de la historia de 'El enviado', aunque matiza que "pueden leerse de manera independiente".

La novela que presentará en Las Claras y está dedicada a un amigo fallecido, se puede adquirir ya en algunas librerías y plataformas digitales, aunque la autora llevará ejemplares, que también firmará. Estará acompañada en el acto por Roberto Rivero.