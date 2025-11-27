La asociación Intramuros de Plasencia pide que se hagan públicos los análisis del agua durante la crisis

La asociación vecinal Intramuros de Plasencia ha registrado en el ayuntamiento una solicitud para que se hagan públicos los análisis del agua que llevaron a tomar la decisión de poner en marcha el plan de contingencia y pasar del nivel 0 al 1 el 15 de noviembre, con recomendaciones de no consumir agua del grifo y, de nuevo, del 1 al 0 a última hora del domingo día 16.

Intramuros apela a un informe del Ministerio de Sanidad del 2020 que indica que las cenizas arrastradas hacia el pantano tienen, entre sus componentes, "una sustancia cancerígena y tóxica, el benzopireno, muy difícil de eliminar porque puede quedar en suspensión".

Además, según el mismo informe, "puede producir efectos agudos y tóxicos en la salud".

Ley de Transparencia

El colectivo apunta también a la Ley de Transparencia para solicitar los datos de los días 13 al 18 de noviembre, dada la preocupación vecinal y "para que la población pueda contrastar el estado del agua y conocer los parámetros estudiados para potabilizar el agua de consumo durante esos días".

La UTE del agua, trabajando en la estación de agua potable de Plasencia, el 15 de noviembre. / Ayuntamiento de Plasencia

Señala Intramuros en su escrito que las recomendaciones de no beber agua, lavar alimentos, e incluso lavarse los dientes, se debieron "a algo que la población no conoce y debe conocer, el porqué de estas medidas, qué componentes ha llevado o lleva el agua que la población no conoce".

Salud Pública, competente

Intramuros no es la única que ha pedido que se hagan públicos los datos de los análisis del agua durante esos días. También lo han hecho los grupos de la oposición PSOE y Unidas Podemos, la última vez, en el pleno.

En la sesión ordinaria, el concejal delegado, José María Nisa, dio una detallada explicación de lo ocurrido, cronológicamente y, a la petición de publicar los datos, contestó que el ayuntamiento no puede hacerlo porque no es el competente. Apuntó que quien tiene esa potestad es Salud Pública, que los recibe de la UTE del agua.

Turbidez y pH

Lo que ha dicho Nisa hasta ahora es que hubo un "incremento de los niveles de turbidez y alteración del pH", pero sin detallar los datos exactos ni compararlos con su estado normal.

El concejal de Unidas Podemos Gonzalo Torre desveló también en el pleno que la información se publica en la página web del SINAC, Sistema Nacional de Información del Agua, pero, la última fecha de la que hay datos es el 16 de junio.

Entre abril y junio, el pH estuvo entre 7.1 y 7.6 y la turbidez, entre 0,6 y 0,7.