Bodas de plata en Plasencia: la universidad popular celebra sus 25 años con la edición de una revista

En el año 2000, siendo el actual alcalde, Fernando Pizarro, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Plasencia, nació la Universidad Popular Fray Alonso Fernández, situada en un edificio histórico, la antigua fábrica de harinas. Hoy, ha llegado a los 25 años y la concejalía que dirige Marisa Bermejo ha decidido editar una revista conmemorativa.

En torno a 45.000 alumnos han pasado por sus aulas en este tiempo, a razón de más de 1.800 por curso, dividido en dos cuatrimestres. En cada uno, se ofertan en torno a 60 cursos.

Para toda clase social

Bermejo ha subrayado que el centro nació con el propósito de llevar la formación y conocimientos prácticos "a ciudadanos de todas las clases sociales", de forma participativa y amena. De hecho, ha destacado que "ser parte del proyecto universidad popular supone crear vínculos y dinamizar la vida social de la ciudad, además de aprender".

La concejala de Cultura habla sobre la revista de la universidad popular de Plasencia. / TONI GUDIEL

Sobre el contenido de la revista, la coordinadora de formación del centro, Yolanda Amor, han explicado que, lo primero que aparece son las "caras" de la universidad, con tres mujeres, la concejala, Monfragüe, la conserje y la propia Amor, además del alcalde por su respaldo al proyecto como edil de Cultura, Julio Pérez, que dirigió el centro desde su creación hasta el 2016 y Adela, que fue la primera conserje.

Historia y rally

La revista dedica también un espacio a detallar la historia del edificio y su origen y alude igualmente a profesores y cursos. Amor ha apuntado que hay docentes y cursos que se mantienen desde los primeros años como el de flauta y tamboril, cocina y bailes regionales y los profesores "Paloma, de dibujo y pintura, y José Luis Tello, de restauración".

Un apartado especial recibe el curso de Memoria histórica, "marca de la casa" y cuyas ponencias se plasman en un libro que edita el ayuntamiento y también el rally fotográfico.

3.000 ejemplares

La revista recoge fotografías de Andy Solé y los textos son de Merche Rodríguez, Marian Castillo y Pilar Armero (planVe).

El ayuntamiento ha editado 3.000 ejemplares, que se pueden encontrar en la sede de la universidad, aunque también habrá algunos en el ayuntamiento y el centro cultural de Las Claras.