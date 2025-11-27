Iniciativa de la Concejalía de Cultura
Bodas de plata en Plasencia: la universidad popular celebra sus 25 años con la edición de una revista
Se han editado 3.000 ejemplares, que se pueden encontrar en el centro, el ayuntamiento y Las Claras
Más de 45.000 alumnos han pasado por sus aulas
En el año 2000, siendo el actual alcalde, Fernando Pizarro, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Plasencia, nació la Universidad Popular Fray Alonso Fernández, situada en un edificio histórico, la antigua fábrica de harinas. Hoy, ha llegado a los 25 años y la concejalía que dirige Marisa Bermejo ha decidido editar una revista conmemorativa.
En torno a 45.000 alumnos han pasado por sus aulas en este tiempo, a razón de más de 1.800 por curso, dividido en dos cuatrimestres. En cada uno, se ofertan en torno a 60 cursos.
Para toda clase social
Bermejo ha subrayado que el centro nació con el propósito de llevar la formación y conocimientos prácticos "a ciudadanos de todas las clases sociales", de forma participativa y amena. De hecho, ha destacado que "ser parte del proyecto universidad popular supone crear vínculos y dinamizar la vida social de la ciudad, además de aprender".
Sobre el contenido de la revista, la coordinadora de formación del centro, Yolanda Amor, han explicado que, lo primero que aparece son las "caras" de la universidad, con tres mujeres, la concejala, Monfragüe, la conserje y la propia Amor, además del alcalde por su respaldo al proyecto como edil de Cultura, Julio Pérez, que dirigió el centro desde su creación hasta el 2016 y Adela, que fue la primera conserje.
Historia y rally
La revista dedica también un espacio a detallar la historia del edificio y su origen y alude igualmente a profesores y cursos. Amor ha apuntado que hay docentes y cursos que se mantienen desde los primeros años como el de flauta y tamboril, cocina y bailes regionales y los profesores "Paloma, de dibujo y pintura, y José Luis Tello, de restauración".
Un apartado especial recibe el curso de Memoria histórica, "marca de la casa" y cuyas ponencias se plasman en un libro que edita el ayuntamiento y también el rally fotográfico.
3.000 ejemplares
La revista recoge fotografías de Andy Solé y los textos son de Merche Rodríguez, Marian Castillo y Pilar Armero (planVe).
El ayuntamiento ha editado 3.000 ejemplares, que se pueden encontrar en la sede de la universidad, aunque también habrá algunos en el ayuntamiento y el centro cultural de Las Claras.
- Un vehículo de alta gama recién comprado, calcinado de madrugada en Plasencia
- Los Mateos Brea, hermanos de Plasencia que triunfan por su creatividad
- De campo de fútbol a solar para viviendas en Plasencia: El ‘Mundial 82’ volverá a manos municipales y se pondrá a la venta
- Caso de injurias de una edil a un exconcejal del PP de Plasencia: habrá nuevas diligencias para identificar a un segundo autor
- Entrega de llaves del antiguo colegio San Miguel de Plasencia: Una decena de asociaciones trasladarán allí su sede
- Casi 700 familias numerosas en Plasencia: el ayuntamiento recibe un reconocimiento regional por apoyarlas
- Elecciones del 21D en Plasencia: Sorteados este lunes los miembros de las mesas electorales
- Los nuevos autobuses eléctricos de Plasencia, afectados por problemas en las baterías