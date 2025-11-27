Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un policía local de Plasencia, operado tras ser agredido cuando atendía a un hombre herido

El agresor fue detenido y, tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional

Un oficial de la Policía Local de Plasencia ha resultado herido y ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente, tras ser agredido por un hombre cuando acudió a una llamada para atender a otra persona que se encontraba sangrando en la vía pública.

Según ha comunicado el ayuntamiento, el suceso se produjo el pasado viernes día 21, a las cuatro de la madrugada, después de que agentes de la policía y el oficial, avisados de que había un hombre que necesitaba asistencia médica, se desplazaran hasta el lugar.

Obstaculizó la atención sanitaria

Allí, se encontraron con el hombre que sangraba en la vía pública y observaron a un segundo individuo, "en estado de alteración", que comenzó a increparles y a grabar su intervención con un teléfono móvil y "a escasa distancia".

El ayuntamiento ha destacado que, "durante el desarrollo de los hechos, los agentes mantuvieron una actitud calmada e intentaron mediar para permitir la correcta atención sanitaria". Sin embargo, el hombre que estaba grabando "ignoró las indicaciones y se aproximó a la profesional médica" que llegó para atender al herido, "obstaculizando su labor".

Lesión en el brazo

En un momento de la intervención, "el oficial fue golpeado en el rostro por el agresor y, durante la reducción necesaria para su detención, sufrió una lesión en el brazo izquierdo", por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el hospital Virgen del Puerto.

Como consecuencia de los hechos, el hombre fue detenido, "siendo informado de los motivos de la detención y de sus derechos conforme a la legislación vigente". Se le trasladó a la comisaría de la Policía Nacional, que, tras el correspondiente atestado, le puso a disposición judicial.

Según la información municipal, el juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional.

