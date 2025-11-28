'Black Friday' en Plasencia: buena parte del comercio del centro se apunta a los descuentos.

La publicidad y campañas, sobre todo de plataformas de internet y empresas on-line es tal que el ‘Black Friday’ se ha convertido en un día, o semana, casi obligado de compras. Los descuentos en productos han hecho que numerosos consumidores esperen a esta jornada para iniciar las compras navideñas y el pequeño comercio lo sabe. Por eso, en Plasencia, cada vez son más los que se suman.

Así, en la zona centro, buena parte de los comercios participa del ‘Black Friday’, la mayoría con descuentos que realizan, no solo este viernes, sino durante toda la semana.

Los descuentos

Las rebajas de los productos oscilan entre un 10% y hasta un 60% y las ofrecen tanto franquicias como comercios tradicionales y de proximidad.

En la calle del Sol, los tienen tanto empresas textiles, como de complementos, calzado, perfumería o telefonía.

Comercio con 'Semana Black Friday', en la calle del Sol de Plasencia. / TONI GUDIEL

‘Blas Fraile’

Por otro lado, la Asociación de Comerciantes de la calle y puerta Talavera, ha venido realizando desde hace varios años una iniciativa a la que ha denominado ‘Blas Fraile’, que este año han mantenido, sin embargo, solo dos establecimientos, Cris-Mar Sports y Acericos.

El propietario de este último, Fernando Santiago, es el presidente de la Asociación de Comerciantes Zona Centro y la federación Fescop. Subraya que, la participación de los consumidores en el ‘Black Friday’ "se nota, la gente espera a este día cada vez más para hacer compras, ya está instaurado, así que no nos queda otra que sumarnos".

Competencia de internet

No obstante, la asociación ha dado libertad a sus asociados para que lo hagan o no, pero Santiago tiene claro que, dada la competencia de las grandes plataformas de internet, participar de esta tradición comercial supone que será "un día de venta".

Eso sí, señala que todavía no tan acusada como los días previos a la Navidad y Reyes, pero sí ha percibido un aumento en las ventas.

Ventas seguras

"La gente viene buscando los descuentos, días antes ya te están preguntando, así que el ‘Black Friday’ es un día de ventas seguro".

Por eso, hay comercios que, al igual que en internet, ya han ampliado las ofertas a toda la semana previa. Lo hacen porque "vendemos más y hay que aprovecharlo todo", señalan desde establecimientos participantes».