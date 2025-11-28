Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Preparativos para la celebración

Cabalgata de Reyes de Plasencia: abierto el plazo para optar a ser paje

Podrán participar los niños de 7 a 9 años y hay 24 plazas disponibles

Así ha sido la 'maravillosa' cabalgata de Plasencia

Así ha sido la 'maravillosa' cabalgata de Plasencia

Ver galería

Así ha sido la 'maravillosa' cabalgata de Plasencia / Toni Gudiel

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Desde este viernes y hasta el 12 de diciembre, estará abierto en Plasencia el plazo para presentar solicitudes para ser paje en la próxima cabalgata de Reyes.

El concejal de Servicios Sociales, Infancia y Familia del ayuntamiento, David Calvo, ha explicado que, en el edificio de Servicios Sociales, se instalará el buzón real’, en el que habrá que depositar las solicitudes y autorizaciones, que se pueden encontrar en las propias instalaciones de los Servicios Sociales y en la página web del ayuntamiento para descargar.

Sorteo, el día 16

Pueden optar a ser pajes los niños con edades comprendidas entre los 7 a 9 años y, el 16 de diciembre, a las doce, en el salón de actos de Servicios Sociales, se hará el sorteo de las 24 plazas disponibles, ante padres, abuelos o tutores.

Calvo ha señalado que, en ese momento, a los elegidos se les informará de cómo deberán ir vestidos en base a la temática de la cabalgata.

Noticias relacionadas y más

Sobre esto, el edil ha destacado que, "el año pasado, la cabalgata tuvo una temática especial y, este año, queremos que siga esa línea, introduciendo pequeños cambios" para que "sea todavía más bonita y un poquito más llamativa".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un vehículo de alta gama recién comprado, calcinado de madrugada en Plasencia
  2. Agustina González, de Plasencia, llega a los 109 años 'muy contenta
  3. Los Mateos Brea, hermanos de Plasencia que triunfan por su creatividad
  4. Un detenido a tres policías de Plasencia: 'Voy a rajaros cuando os vea por la calle
  5. De campo de fútbol a solar para viviendas en Plasencia: El ‘Mundial 82’ volverá a manos municipales y se pondrá a la venta
  6. Caso de injurias de una edil a un exconcejal del PP de Plasencia: habrá nuevas diligencias para identificar a un segundo autor
  7. Entrega de llaves del antiguo colegio San Miguel de Plasencia: Una decena de asociaciones trasladarán allí su sede
  8. Elecciones del 21D en Plasencia: Sorteados este lunes los miembros de las mesas electorales

'Black Friday' en Plasencia: buena parte del comercio del centro se apunta a los descuentos

'Black Friday' en Plasencia: buena parte del comercio del centro se apunta a los descuentos

Cabalgata de Reyes de Plasencia: abierto el plazo para optar a ser paje

Cabalgata de Reyes de Plasencia: abierto el plazo para optar a ser paje

Un asesino en serie en Salamanca, epicentro del nuevo libro de la escritora de Plasencia Myriam Rivero

Un asesino en serie en Salamanca, epicentro del nuevo libro de la escritora de Plasencia Myriam Rivero

Un policía local de Plasencia tendrá que ser operado tras ser agredido cuando atendía a un hombre herido

Un policía local de Plasencia tendrá que ser operado tras ser agredido cuando atendía a un hombre herido

La asociación Intramuros de Plasencia pide que se hagan públicos los análisis del agua durante la crisis

La asociación Intramuros de Plasencia pide que se hagan públicos los análisis del agua durante la crisis

Bodas de plata en Plasencia: la universidad popular celebra sus 25 años con la edición de una revista

Bodas de plata en Plasencia: la universidad popular celebra sus 25 años con la edición de una revista

Agustina González, de Plasencia, llega a los 109 años "muy contenta"

Agustina González, de Plasencia, llega a los 109 años "muy contenta"

Uno de los dos autobuses eléctricos de Plasencia averiado vuelve a circular

Uno de los dos autobuses eléctricos de Plasencia averiado vuelve a circular
Tracking Pixel Contents