Preparativos para la celebración
Cabalgata de Reyes de Plasencia: abierto el plazo para optar a ser paje
Podrán participar los niños de 7 a 9 años y hay 24 plazas disponibles
Desde este viernes y hasta el 12 de diciembre, estará abierto en Plasencia el plazo para presentar solicitudes para ser paje en la próxima cabalgata de Reyes.
El concejal de Servicios Sociales, Infancia y Familia del ayuntamiento, David Calvo, ha explicado que, en el edificio de Servicios Sociales, se instalará el ‘buzón real’, en el que habrá que depositar las solicitudes y autorizaciones, que se pueden encontrar en las propias instalaciones de los Servicios Sociales y en la página web del ayuntamiento para descargar.
Sorteo, el día 16
Pueden optar a ser pajes los niños con edades comprendidas entre los 7 a 9 años y, el 16 de diciembre, a las doce, en el salón de actos de Servicios Sociales, se hará el sorteo de las 24 plazas disponibles, ante padres, abuelos o tutores.
Calvo ha señalado que, en ese momento, a los elegidos se les informará de cómo deberán ir vestidos en base a la temática de la cabalgata.
Sobre esto, el edil ha destacado que, "el año pasado, la cabalgata tuvo una temática especial y, este año, queremos que siga esa línea, introduciendo pequeños cambios" para que "sea todavía más bonita y un poquito más llamativa".
- Un vehículo de alta gama recién comprado, calcinado de madrugada en Plasencia
- Agustina González, de Plasencia, llega a los 109 años 'muy contenta
- Los Mateos Brea, hermanos de Plasencia que triunfan por su creatividad
- Un detenido a tres policías de Plasencia: 'Voy a rajaros cuando os vea por la calle
- De campo de fútbol a solar para viviendas en Plasencia: El ‘Mundial 82’ volverá a manos municipales y se pondrá a la venta
- Caso de injurias de una edil a un exconcejal del PP de Plasencia: habrá nuevas diligencias para identificar a un segundo autor
- Entrega de llaves del antiguo colegio San Miguel de Plasencia: Una decena de asociaciones trasladarán allí su sede
- Elecciones del 21D en Plasencia: Sorteados este lunes los miembros de las mesas electorales