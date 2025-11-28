Cabalgata de Reyes de Plasencia: abierto el plazo para optar a ser paje

Desde este viernes y hasta el 12 de diciembre, estará abierto en Plasencia el plazo para presentar solicitudes para ser paje en la próxima cabalgata de Reyes.

El concejal de Servicios Sociales, Infancia y Familia del ayuntamiento, David Calvo, ha explicado que, en el edificio de Servicios Sociales, se instalará el ‘buzón real’, en el que habrá que depositar las solicitudes y autorizaciones, que se pueden encontrar en las propias instalaciones de los Servicios Sociales y en la página web del ayuntamiento para descargar.

Sorteo, el día 16

Pueden optar a ser pajes los niños con edades comprendidas entre los 7 a 9 años y, el 16 de diciembre, a las doce, en el salón de actos de Servicios Sociales, se hará el sorteo de las 24 plazas disponibles, ante padres, abuelos o tutores.

Calvo ha señalado que, en ese momento, a los elegidos se les informará de cómo deberán ir vestidos en base a la temática de la cabalgata.

Sobre esto, el edil ha destacado que, "el año pasado, la cabalgata tuvo una temática especial y, este año, queremos que siga esa línea, introduciendo pequeños cambios" para que "sea todavía más bonita y un poquito más llamativa".