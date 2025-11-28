Impulso al asfaltado en Plasencia: luz verde al nuevo plan, que llegará a 13 calles

El estado de las vías de Plasencia es uno de los aspectos que más quejas suscita entre los placentinos. El ayuntamiento es consciente, por eso, la concejalía de Obras que dirige Mayte Díaz ha elaborado un plan de asfaltado que llegará a 13 calles y supondrá la mayor inversión de los últimos años, superior a los 600.000 euros.

La junta de gobierno local ya ha aprobado este nuevo plan y, ahora, saldrá a licitación para que se presenten las empresas interesadas. Como dato comparativo con el del año pasado, se inició en noviembre y supuso una inversión de 355.740 euros, casi la mitad que el actual.

Segundo plan en 2026

El alcalde, Fernando Pizarro, dijo el pasado octubre que la intención municipal era que el asfaltado saliera a licitación en el último trimestre del año, lo que previsiblemente se cumplirá, ya que falta más de un mes para que termine.

De esta forma, los trabajos se llevarán a cabo ya el próximo 2026. Todo mientras Pizarro ha pedido a la concejala que elabore de inmediato un nuevo listado de calles a asfaltar con el objetivo de poder llevar a cabo este segundo plan también el próximo año. Sería la primera vez que se ejecutan dos planes de asfaltado en la misma anualidad.

Luz verde al nuevo plan de asfaltado de Plasencia, que llegará a 13 calles. / TONI GUDIEL

El listado de calles

Respecto al aprobado por la junta de gobierno, las calles que verán tapados sus baches serán: la carretera de Malpartida completa, desde el paseo de la Ribera hasta la Rambla de Santa Teresa; la avenida Felipe VI, desde la calle profesor Fernando Flores del Manzano hasta la avenida Federico García Lorca y la plaza de los Enamorados y su continuación hasta la intersección con la calle Alfonso Izarra y la calle Olivos.

El plan incluirá también la travesía de Salamanca completa, incluida la intersección con la calle José de Espronceda y la avenida Gabriel y Galán, desde la calle Miguel Delibes hasta Blasco Ibáñez, incluida la rotonda de acceso a esta última la calle.

Otras vías que se asfaltarán será Eladio Mozas, desde su intersección con la calle Alejandro Matías hasta Cayetano García Martín, así como la avenida Dolores Ibárruri, desde la rotonda Vasco Núñez de Balboa, que no está incluida, a la calle José Echegaray.

Más vías

El plan también contempla asfaltar la avenida de las Acacias hasta la intersección con la calle Obispo Calderón Polo y la calle Villa de la Mazuela completa, además de los aparcamientos de la avenida de Alemania entera y su continuación hasta la intersección de la avenida de las Acacias.

También está previsto asfaltar la calle de la Estación, desde el inicio, y su continuación con la calle Antonio Vicente Arce hasta la avenida de España. De igual modo, el asfalto llegará a la calle Manuel García Matos completa y a la calle Obispo Don Adán.