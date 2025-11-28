Elecciones autonómicas
Pedro Sánchez vuelve a Plasencia: el presidente del gobierno participa en un acto público con Gallardo por el 21D
La cita será el jueves 4 de diciembre, a las seis de la tarde, en el palacio de congresos
Con el encarcelamiento de Ábalos y Koldo y la condena al Fiscal General del Estado cual espada de Damocles, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acudirá el próximo jueves a Plasencia para participar en un acto público que se enmarca en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
La cita será a las seis de la tarde, en el palacio de congresos y Sánchez estará acompañado por el secretario general del partido en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, investigado por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz y que tendrá que sentarse en el banquillo, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya ratificado la apertura de juicio oral.
Política "que transforma"
El PSOE de Plasencia ha dado difusión al acto público con la presencia de Sánchez y Gallardo, apelando a la participación ciudadana: ¡Tienes una cita con la política que transforma!", ha señalado.
Según el partido local, la asistencia al acto público permitirá conocer de primera mano "la situación política, social y económica actual de España; los avances en políticas sociales y la hoja de ruta del Gobierno". Todo con el "compromiso de que Extremadura no se quede atrás".
El futuro de la central nuclear de Almaraz y de agricultores y ganaderos; los avances en infraestructuras, sobre todo la Alta Velocidad y el tren Ruta de la Plata, además de la situación económica y la despoblación rural son algunos de los temas que más preocupan a los extremeños y que deberán abordar los líderes socialistas.
- Un vehículo de alta gama recién comprado, calcinado de madrugada en Plasencia
- Agustina González, de Plasencia, llega a los 109 años 'muy contenta
- Los Mateos Brea, hermanos de Plasencia que triunfan por su creatividad
- Un detenido a tres policías de Plasencia: 'Voy a rajaros cuando os vea por la calle
- De campo de fútbol a solar para viviendas en Plasencia: El ‘Mundial 82’ volverá a manos municipales y se pondrá a la venta
- Un policía local de Plasencia, tendrá que ser operado tras una agresión cuando atendía a un hombre herido
- Entrega de llaves del antiguo colegio San Miguel de Plasencia: Una decena de asociaciones trasladarán allí su sede
- Elecciones del 21D en Plasencia: Sorteados este lunes los miembros de las mesas electorales