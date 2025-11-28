Pedro Sánchez vuelve a Plasencia: el presidente del gobierno participa en un acto público con Gallardo por el 21D

Con el encarcelamiento de Ábalos y Koldo y la condena al Fiscal General del Estado cual espada de Damocles, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acudirá el próximo jueves a Plasencia para participar en un acto público que se enmarca en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

La cita será a las seis de la tarde, en el palacio de congresos y Sánchez estará acompañado por el secretario general del partido en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, investigado por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz y que tendrá que sentarse en el banquillo, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya ratificado la apertura de juicio oral.

Pedro Sánchez participará en un acto público en Plasencia por el 21D. / PSOE

El PSOE de Plasencia ha dado difusión al acto público con la presencia de Sánchez y Gallardo, apelando a la participación ciudadana: ¡Tienes una cita con la política que transforma!", ha señalado.

Según el partido local, la asistencia al acto público permitirá conocer de primera mano "la situación política, social y económica actual de España; los avances en políticas sociales y la hoja de ruta del Gobierno". Todo con el "compromiso de que Extremadura no se quede atrás".

El futuro de la central nuclear de Almaraz y de agricultores y ganaderos; los avances en infraestructuras, sobre todo la Alta Velocidad y el tren Ruta de la Plata, además de la situación económica y la despoblación rural son algunos de los temas que más preocupan a los extremeños y que deberán abordar los líderes socialistas.