Cae un árbol de grandes dimensiones sobre un coche mientras circulaba por la rotonda de los Alamitos de Plasencia

Un árbol de grandes dimensiones ha caído sobre un coche en marcha que circulaba por la rotonda los Alamitos de Plasencia en la tarde de este domingo, 30 de noviembre. El suceso no ha provocado heridos pero sí daños materiales en el vehículo, según ha informado el ayuntamiento.

"El coche parece que tiene la luna rota y suponemos que el capó abollado", ha informado.

La policía local dirige el tráfico mientras los bomberos se encuentran retirando el árbol de la calzada.

En dicha ubicación confluyen los centros educativos Inés de Suárez, San Calixto y el IES Gabriel y Galán de la capital del Jerte.