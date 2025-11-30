Accidente
Cae un árbol de grandes dimensiones sobre un coche mientras circulaba por la rotonda de los Alamitos de Plasencia
El suceso no ha provocado heridos
Un árbol de grandes dimensiones ha caído sobre un coche en marcha que circulaba por la rotonda los Alamitos de Plasencia en la tarde de este domingo, 30 de noviembre. El suceso no ha provocado heridos pero sí daños materiales en el vehículo, según ha informado el ayuntamiento.
"El coche parece que tiene la luna rota y suponemos que el capó abollado", ha informado.
La policía local dirige el tráfico mientras los bomberos se encuentran retirando el árbol de la calzada.
En dicha ubicación confluyen los centros educativos Inés de Suárez, San Calixto y el IES Gabriel y Galán de la capital del Jerte.
- El juzgado exonera a una mujer de Plasencia de pagar deudas por valor de 1,2 millones de euros
- Agustina González, de Plasencia, llega a los 109 años 'muy contenta
- Los Mateos Brea, hermanos de Plasencia que triunfan por su creatividad
- Un detenido a tres policías de Plasencia: 'Voy a rajaros cuando os vea por la calle
- Un policía local de Plasencia, tendrá que ser operado tras una agresión cuando atendía a un hombre herido
- Pedro Sánchez vuelve a Plasencia: el presidente del gobierno participa en un acto público con Gallardo por el 21D
- Elecciones del 21D en Plasencia: Sorteados este lunes los miembros de las mesas electorales
- Los nuevos autobuses eléctricos de Plasencia, afectados por problemas en las baterías