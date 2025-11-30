Evolución
El precio del alquiler en Plasencia ha subido tres puntos más en un año que el de venta
El metro cuadrado está en 6,8 euros, un 10,5% más que los 6,1 de octubre de 2024. En 2014, era de 3,9
El coste de la vivienda nueva se ha elevado un 7,4% y llega a los 1.098 euros
Plasencia sigue la tendencia del resto de la comunidad y el país en el alza de precios de la vivienda en alquiler y también de la que está en venta. Alquilar y comprar un piso hoy es más caro que hace un año y el ascenso es más acusado si lo que se quiere es alquilar, hasta tres puntos más que el precio de venta.
Según el análisis del portal inmobiliario Idealista, el precio de la vivienda en alquiler ha subido, desde octubre de 2024, un 10,5%, mientras que el de la vivienda en venta lo ha hecho en un 7,4%.
Alza progresiva
En datos, el coste del metro cuadrado de un piso en octubre era de 6,8 euros, mientras que en el mismo mes del año pasado fue de 6,1 euros. El valor ha sido subiendo desde el año 2020.
La evolución de los últimos años refleja una bajada del precio entre el 2019 y el 2020, que pasó de 4,8 a 4,6 euros el metro cuadrado. Sin embargo, después, ha ido subiendo año a año, pasando al 4,9 en 2021; 5,2 en 2022; 5,7 en 2023; 6,1 en 2024 y 6,8 en 2025.
Respecto a la variación anual, significa que, si se toma como referencia una vivienda de 80 metros cuadrados, el precio del alquiler ha subido en un año en 56 euros, pasando de 488 euros a 544.
La venta, también más cara
La venta también ha experimentado un ascenso, aunque algo menor. En octubre, el precio por metro cuadrado fue de 1.098 euros, frente a los 1.022 de octubre del 2024.
Supone además un 1% menos que en septiembre, pero un 2,6% más que en el mes de julio. Justo hace un año, comenzó una subida de precio que ha sido imparable, superando los 1.000 euros por metro cuadrado.
Más barato en 2016
Hasta entonces, no había llegado a esa cifra. Como ejemplo, en diciembre del 2020, el precio era de 928 euros, aunque, en febrero del 2016, se logró el precio más bajo, de 904 euros por metro cuadrado.
No obstante, el coste actual no es el más caro que ha tenido Plasencia porque el más elevado se dio en abril del 2010, con 1.285 euros el metro cuadrado y se mantuvo por encima de los 1.100 hasta enero del 2013, en que bajó a una cantidad muy similar a la actual, 1.088 euros.
Valoración de Pymecon
Con estos datos, José Luis Iglesias, gerente de la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon) y de Invicas Servicios Inmobiliarios, ha subrayado que la tendencia al alza del precio del alquiler se debe a que "es mayor la demanda que la oferta".
Según su experiencia, los precios del alquiler han subido casi el doble en los últimos años, pasando de "250 o 300 euros de media a una horquilla de 400 a 600".
Con respecto a la venta, destaca que es "un buen momento para la promoción inmobiliaria porque todo lo que se pone en el mercado está saliendo".
Nuevas promociones
Un motivo es que, precisamente, el alza de los alquileres lleva a plantearse la opción de compra y otro que hay "una nueva tendencia de invertir en el sector inmobiliario. Los ahorradores tradicionales han visto una oportunidad de rentabilidad por su dinero superior a cualquier producto financiero", apunta.
Sobre las próximas promociones de pisos anunciadas en varias zonas de la ciudad, las aplaude porque considera que se están "liberando bolsas de suelo que estaban atascadas y son necesarias", además, en zonas céntricas de la ciudad. También subraya que esto redundará en la creación de empleo y un mayor movimiento económico en la ciudad y podría ayudar a "destensionar el alquiler, ahora amplificado".
