El frío ya ha llegado a Plasencia, con temperaturas mínimas de hasta tres grados durante la madrugada. Lo sabe bien la plantilla de la comisaría de la Policía Nacional, que lleva sin calefacción todo el otoño.

Según ha señalado el sindicato policial Jupol, mayoritario en el cuerpo, el aparato falló hace meses, de forma que, en verano, "no han tenido aire acondicionado" y, ahora, el personal tiene que sobrellevar el frío con calefactores.

Máquina de climatización

Desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura han apuntado que la máquina de climatización "falló a finales de septiembre" y quien debe hacerse cargo de solucionar el problema es la empresa de mantenimiento, que es la misma que tienen el resto de comisarías de Extremadura.

"Este servicio es quien tiene que hacerse cargo y está tratando de dar solución", tanto de cara a la plantilla, para que pueda desarrollar su trabajo "lo mejor posible", como a los ciudadanos que acuden a la instalación.

Según Jupol, el arreglo se ha presupuestado en "más de 60.000 euros", pero desconocen cuándo se va a llevar a cabo.

La comisaría de la Policía Nacional de Plasencia, sin calefacción y con filtraciones de agua. / TONI GUDIEL

Fallos estructurales

Sin embargo, el sindicato destaca que este no es el único problema que sufre la comisaría de Plasencia porque el edificio tiene "fallos estructurales" importantes.

Entre estos, explica que "se está combando por arriba y los cimientos se están levantando, lo que hace que los cristales se estén resquebrajando". Cabe destacar que la mayor parte del exterior de la comisaría son ventanas. Además, afirma que se producen filtraciones de agua y, en verano, el sol y el calor sobrecalientan el edificio, de forma que, por ejemplo, "la oficina de denuncias puede llegar a los 47 o 48 grados".

Años de escritos

De todos estos problemas ha dado cuenta por escrito el sindicato desde hace ya varios años. De hecho, señala que, en el 2023, acudió un especialista en riesgos laborales, que hizo un informe detallado y amplio de las deficiencias que tiene la comisaría.

Ahora, tanto Jupol como la Jefatura Superior, han destacado que ya está licitada y aprobada una obra para terminar con los "daños estructurales" de un edificio que comenzó a construirse en diciembre del 2007 y al que la Policía Nacional se trasladó en el verano del 2010, hace ya 15 años.

Obras en verano

Según Jupol, los trabajos están valorados en más de un millón de euros y está previsto iniciarlos el próximo verano. Contemplan el refuerzo de la estructura de la comisaría; la sustitución de vidrio -al estar rodeado de este material buena parte del exterior del edificio- por ladrillo y también la instalación de un sistema en la cubierta que impida que se sobrecaliente.

Esto supondrá, eso sí, el traslado de servicios, como la oficina de denuncias y del DNI y pasaporte, al exterior del edificio, en estructuras portátiles que temen que puedan suponer un problema por las altas temperaturas que soporta la ciudad en verano.