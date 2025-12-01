Marco, un niño de dos años, encenderá las luces de Navidad en Plasencia el próximo viernes

El Ayuntamiento de Plasencia ya ha desvelado los últimos detalles del encendido de la iluminación navideña de este año, que, a diferencia del resto de las grandes ciudades de la región, tendrá lugar el próximo viernes, 5 de diciembre.

Según ha explicado el concejal de Infancia y Familia, David Calvo, este año, será un niño de dos años, Marco, quien pulsará el botón que encenderá todos los adornos y luces de Navidad.

Espectáculo previo

El encendido tendrá lugar en la plaza Mayor, a las siete de la tarde. Sin embargo, como novedad este año, el edil ha destacado que, desde las 18.30 horas, habrá un espectáculo, protagonizado por 'El duende de la Navidad', que "hará las delicias de los más pequeños con globos, magia e interacción para ir creando juntos el ambiente navideño".

Una vez encendida la iluminación, el espectáculo se retomará "para seguir disfrutando de este momento tan especial y dar, entre todos, la bienvenida a la Navidad", ha subrayado Calvo.

Ilusión infantil

Por su parte, el concejal de Festejos, David Dóniga, ha destacado la "ilusión con la que se ha preparado la programación navideña de este año y la importancia de que los más pequeños sean protagonistas del inicio de las fiestas". Así, ha manifestado: "Queremos que el encendido navideño sea un acto para toda la familia, un encuentro en el que la ciudad se reúna para compartir la magia de estas fechas. Contar con Marco como ‘encendedor oficial’ simboliza esa ilusión infantil que queremos que lo impregne todo. Invitamos a todos los placentinos a disfrutar de una tarde llena de luz, música y espíritu navideño".

El ayuntamiento ha animado a la ciudadanía a acudir y "vivir este momento que marca el inicio de una amplia programación festiva que se desarrollará durante todo el mes de diciembre y principios de enero".

La iluminación

Dóniga ha explicado también que, este año, la iluminación navideña contará con 145 puntos de luz y el 100% de las luces serán led, lo que supondrá un "ahorro energético y la reducción de la contaminación lumínica".

En la plaza Mayor, estará el abeto luminoso, de 15 metros de altura, y las letras con el nombre de la ciudad que tanto éxito tuvieron el año pasado. Además, habrá una bola transitable y, este año, las cortinas de luz que el año pasado se colocaron únicamente en los balcones de la zona norte de la plaza, llegarán también a la zona sur, por lo que "toda la plaza Mayor estará iluminada, lo que le dará una imagen más potente".

Espectáculo del año pasado en Plasencia, el día del encendido de la iluminación de Navidad. / TONI GUDIEL

Horario

En el resto de la ciudad, se han instalado también arcos luminosos en algunos puntos y adornos en farolas.

En cuanto al horario del encendido, será hasta las doce de la noche, de lunes a viernes. Los sábados y domingos, seguirán encendidas hasta las dos de la madrugada y en Nochebuena, Nochevieja y Reyes, hasta las cuatro.