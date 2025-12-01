Operarios continúan retirando restos del árbol caído sobre un coche en la rotonda de los Alamitos de Plasencia

El árbol de grandes dimensiones que cayó de cuajo sobre las siete de la tarde de este domingo en la rotonda de los Alamitos de Plasencia, en la urbanización de Procasa, continúa en la glorieta, mientras operarios se afanan en retirar todas las ramas.

Así, mientras el tronco del árbol yace tumbado sobre parte del césped de la rotonda, se ha precintado una parte y colocado vallas en parte del perímetro, en la zona en la que los trabajadores están amontonando las ramas y parte del tronco cortados, que después, están colocando en un vehículo para su traslado.

Circulación abierta

La zona donde se encuentra el vehículo está rodeada de conos, pero esto no impide el flujo circulatorio, por lo que los vehículos pueden utilizar la rotonda con normalidad.

No pudo ser así hasta que los bomberos lograron retirar todas las ramas que cayeron a la calzada cuando el árbol cedió, arrancando parte del suelo. Además, una parte cayó sobre un vehículo que circulaba por la glorieta en ese momento, lo que provocó la rotura de la luna delantera y daños en el capó, según explicó el ayuntamiento.

El árbol, caído sobre un vehículo que pasaba en ese momento por la rotonda en Plasencia. / CEDIDA

Sin heridos

La persona que conducía tuvo la 'fortuna' de que no cayó sobre el techo del vehículo, con lo que no se produjo ningún herido, aunque sí un susto considerable, tanto para esa persona como para quienes paseaban por la zona en ese momento.

Los bomberos se encargaron de retirar todos los restos del árbol de la calzada, mientras que la Policía Local reguló el tráfico hasta que terminó la actuación.

Imagen de archivo de la rotonda de Plasencia, antes de que cayera el árbol de la izquierda. / TONI GUDIEL

UP pide un plan preventivo

Unidas Podemos Plasencia se ha referido a lo ocurrido para señalar que considera "imprescindible contar con un plan serio y preventivo de revisión del arbolado urbano, especialmente en zonas con mucho tráfico y zonas de tránsito de peatones, porque un suceso así no es la primera vez que ocurre en nuestra ciudad", ha afirmado.

El grupo municipal ha hecho hincapié en que "cuidar nuestros árboles es cuidar nuestro patrimonio natural, pero también garantizar la seguridad de todas y todos".