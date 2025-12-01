Reconocimiento al policía local de Plasencia José María González por su labor en criminología vial

Es agente de la Policía Local de Plasencia, criminólogo y director del Observatorio Criminológico de la Seguridad Vial. José María González González lleva años dedicado a aplicar la criminología a la labor policial en materia de accidentes de tráfico y, por ello, acaba de recibir un reconocimiento.

La Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España entrega distinciones cada dos años a profesionales destacados por su contribución al ámbito policial y, este año, ha otorgado una medalla al agente González González.

Trascendencia

Según ha destacado el ayuntamiento, el reconocimiento valora "la aplicación de los estudios de criminología a la seguridad vial, un área que tradicionalmente no forma parte de las competencias de la Policía Nacional".

González se ha mostrado "sorprendido por la trascendencia de sus trabajos de investigación y el impacto de las herramientas que ha desarrollado", como el software ICFvial, destinado a la elaboración de informes criminológicos, y DUA, para la gestión del Atestado Digital Único.

Preparación y profesionalidad

El concejal de Interior David Dóniga, ha querido destacar la "preparación y profesionalidad de los agentes de la Policía Local" y ha puesto a González como un ejemplo de innovación y compromiso con su labor: "La entrega y la capacidad de innovación de nuestros agentes son una referencia para toda la profesión y José María González lo demuestra día a día con su trabajo", ha afirmado.

A su vez, el gobierno local ha hecho hincapié en que "la distinción subraya la importancia de la investigación aplicada en el ámbito de la seguridad vial y el reconocimiento del esfuerzo de los profesionales que, más allá de sus competencias habituales, buscan mejorar la prevención y la protección de los ciudadanos".

Ensayo sobre el delincuente vial

El trabajo de González le ha llevado también a escribir un ensayo, en el que se adentra en la mente de los delincuentes viales para ofrecer herramientas con las que «afinar» más a la hora de definir lo ocurrido en un delito vial y la pena a aplicar al autor.

José María González, agente de la Policía Local de Plasencia reconocido por la Policía Nacional. / TONI GUDIEL

En su presentación, explicó que la idea surgió a raíz de un software que desarrolló el Observatorio Criminológico de la Seguridad Vial junto con la empresa placentina External en el 2022. Se trata de una herramienta que utiliza la Inteligencia Artificial para establecer un perfil del delincuente vial y un juicio sobre el riesgo de que pueda volver a delinquir.

Delitos viales

Gracias a un convenio con la Fiscalía, el software se utiliza ya en determinados delitos viales en la provincia de Cáceres y se quiere ir ampliando a toda Extremadura.

El ensayo, En la mente del delincuente vial, es un complemento para facilitar la labor de policías, criminólogos, fiscales, jueces y también está escrito de forma que cualquier persona interesada pueda entenderlo.