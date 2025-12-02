"Compromiso" del PSOE
Álvaro Sánchez Cotrina aplaude la subvención del Gobierno a Martín Palomino de Plasencia: "No le va a costar ni un céntimo a los placentinos"
El secretario general de los socialistas en la provincia subraya que, "nuevamente, un gobierno socialista se fija en Plasencia y le da el espaldarazo definitivo para que deje de ser una avenida de segunda"
El secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha aplaudido la aprobación en el Consejo de Ministros del Real Decreto que permite conceder una subvención directa a la Junta de 6 millones de euros para las obras de reforma de las avenidas Martín Palomino y España de Plasencia.
"El PSOE se compromete una vez más con el desarrollo de Plasencia y hace posible que la renovación de la avenida Martín Palomino no cueste ni un céntimo a las y los placentinos", ha subrayado.
Gobierno central
Cotrina ha mostrado su satisfacción por el acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes, y ha hecho hincapié en que, "después de 25 años en los que se ha denunciado el mal estado de conservación y de inseguridad en esta vía de acceso principal a Plasencia, hoy me alegra constatar que el Gobierno de España haya puesto 7 millones de euros encima de la mesa (6 millones anunciados más el millón transferido entre los años 2033 y 2023)".
El secretario provincial de los socialistas afirma que "se ha conseguido tal y como lo pedía el grupo municipal del PSOE de Plasencia y también el presidente Fernández Vara, sin que esta inversión le cueste un solo céntimo a los placentinos y placentinas, ya que el Gobierno de España va a asumir la parte que tendría que poner el ayuntamiento".
Espaldarazo
Así, Cotrina ha destacado que, "nuevamente, un gobierno socialista se fija en Plasencia, ayuda a Plasencia y le da el espaldarazo definitivo para que Martín Palomino deje de ser una avenida de segunda y se adecúe a una ciudad que quiere prosperidad y modernidad y, desde luego, con la presidenta Guardiola y con un gobierno que no hace absolutamente nada, como han demostrado, no vamos a poder conseguir esos hitos de modernidad que estamos buscando".
Precisamente, ha resaltado que, además de la inversión en Martín Palomino, en 2021, el Ministerio de Transportes "cedió a la Junta de Extremadura la titularidad del tramo de la carretera N-630 correspondientes a las avenidas de España y Martín Palomino para su rehabilitación y adecuación al entorno urbano en el que se encuentra, gracias a lo cual se podrán llevar a cabo estas actuaciones".
Trabajo ingente
No duda de que "todo ello es fruto de la buena política y del trabajo ingente, constante y sin pausa realizado por nuestros diputados en el Congreso y los compañeros y compañeras del PSOE de Plasencia".
Cabe señalar que, inicialmente, estaba previsto que Ministerio, Junta y Ayuntamiento de Plasencia financiaran las obras a partes iguales. Sin embargo, posteriormente, se llegó al acuerdo de que Gobierno y Junta cofinanciarían las obras, con una inversión de 7 millones de euros por parte de cada administración.
Ahora, tras la aprobación de la subvención directa, le corresponde a la Junta sacar a licitación las obras.
