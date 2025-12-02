Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esperada subvención

El Gobierno aprueba la concesión de 6 millones de euros a la Junta para la avenida Martín Palomino de Plasencia

El Consejo de Ministros da luz verde a un Real Decreto por el que se regula la concesión directa, a propuesta del Ministerio de Transportes

Es lo que la administración regional estaba esperando para sacar a licitación las obras

El Gobierno aprueba la concesión de 6 millones de euros a la Junta para la obra de Martín Palomino en Plasencia. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

La reforma de las avenidas Martín Palomino y España de Plasencia ya tiene la financiación que necesitaba. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha dado luz verde a una concesión directa a la Junta de Extremadura de 6 millones de euros para cofinanciar las futuras obras.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de la subvención a la administración regional para la "adecuación, mejora y acondicionamiento de la carretera N-630A a su paso por Plasencia". Era el paso que la Junta esperaba para sacar a licitación las obras.

5,5 millones en 2026

Esta ayuda económica se distribuirá en dos anualidades. La correspondiente a 2025 será de 500.000 euros y, la de 2026, de 5,5 millones de euros. Estos 6 millones se suman al millón de euros ya concedido por el Ministerio de Transportes a la Junta, que se repartió también en dos anualidades: 500.000 euros en 2022 y otros 500.000 euros en 2023.

De esta forma, el montante global de las subvenciones asciende a 7 millones de euros, cantidad que también deberá aportar la Junta para cofinanciar las obras.

Transformación

La zona de actuación serán las avenidas de España y Martín Palomino, entre los kilómetros 472,395 y 474,385 de la travesía de la N630.

El Gobierno aprueba la concesión de 6 millones para Martín Palomino y avenida de España (foto). / TONI GUDIEL

El Ministerio ha destacado que los trabajos "permitirán transformar este eje viario, integrado en la actualidad en el entramado urbano del municipio y convertido en acceso principal al área industrial, donde la intensidad de tráfico, la falta de regulación de giros y la ausencia de acerados y zonas ordenadas de tránsito y estacionamiento dificultan la movilidad y generan problemas de seguridad vial".

Además, ha apuntado que "el deterioro de infraestructuras básicas de saneamiento, abastecimiento o iluminación evidencia la necesidad de una actuación integral".

Las actuaciones

Para solucionarlo, está previsto llevar a cabo una vía ciclista exclusiva en la avenida de España y un carril de circulación compartido con prioridad ciclista en la avenida Martín Palomino. Además, se construirán dos nuevas glorietas y la reforma de la ya existente para mejorar la regulación del tráfico.

Mapa de la zona de actuación de las obras de Martín Palomino y España. / MINISTERIO DE TRANSPORTES

El proyecto contempla también la "reordenación del estacionamiento y creación de nuevas bandas de aparcamiento; nuevos acerados accesibles y zonas ajardinadas y la renovación y mejora de los servicios urbanos: abastecimiento, saneamiento, electricidad, telefonía, gas e iluminación".

Estrategia del Ministerio

Transportes ha indicado que esta actuación "se alinea con los principios de equilibrio territorial e inclusión de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del Ministerio".

Concretamente, estos principios buscan "garantizar que la población de ciudades pequeñas y medianas tenga las mismas oportunidades de transporte y movilidad que la población de las grandes urbes".

Noticias relacionadas y más

La actuación permitirá a su vez "crear un entorno más humanizado, sostenible y accesible, suponiendo un avance sustancial en la accesibilidad del municipio, la seguridad viaria y la fluidez del tráfico, contribuyendo al crecimiento socioeconómico de la ciudad de Plasencia".

