Gonzalo Torre, de Unidas Podemos Plasencia, en la lista de la formación morada a la Asamblea por el 21D

El edil de Unidas Podemos Plasencia Gonzalo Torre ha sido elegido para formar parte de la lista electoral de su partido de cara a las próximas elecciones del 21 de diciembre a la Asamblea de Extremadura. Se trata del segundo concejal que ocupa un puesto en una lista electoral para entrar en el hemiciclo, ya que la responsable del área de Deportes, Inclusión y Diversidad del PP, Isabel Blanco, está la número 13 en la lista del PP.

Torre, que entró en el ayuntamiento el pasado mes de marzo, tras la renuncia de Elena Mejías, está en el puesto número 5 de la candidatura que encabeza Irene de Miguel.

Cuatro diputados ahora

Actualmente, Unidas por Extremadura (coalición de Podemos-IU-AV) cuenta con cuatro diputados en la Asamblea regional, con lo que, de mantenerse tras el 21D, el concejal no podría acceder al hemiciclo. Sin embargo, la última encuesta del CIS recoge un aumento de la intención de voto y el número de escaños para la formación morada, con lo que existe la posibilidad de que Torre entre finalmente en la Asamblea.

Gonzalo Torre, concejal de Plasencia, en la lista de Unidas por Extremadura a la Asamblea por el 21D. / UNIDAS PODEMOS PLASENCIA

El edil ha subrayado que "es un orgullo que una persona tan honesta y comprometida como Irene te proponga formar parte de un proyecto ilusionante".

No compatibilizar cargos

En el caso de acceder a la Asamblea, Unidas Podemos Plasencia ha señalado que el código ético de la formación, "a diferencia de otros partidos políticos, establece la incompatibilidad de desempeñar dos cargos públicos de forma simultánea, para garantizar la dedicación exclusiva a la función pública, por lo que, en caso de resultar elegido diputado autonómico, Torre Ruiz debería decidir entre mantener su acta de concejal en Plasencia o asumir un escaño en la Asamblea de Extremadura".

Del edil, UP ha apuntado que es ingeniero técnico industrial y trabaja como técnico de prevención de riesgos laborales en una entidad bancaria, en la que "acumula una dilatada trayectoria en el área de los Recursos Humanos". De perfil técnico, está "vinculado a la defensa de los derechos laborales y los servicios públicos".

Políticas sociales

A su vez, en el ámbito municipal, "ha trabajado las dos últimas legislaturas en apoyo al grupo" y, ya como concejal, ha defendido "iniciativas en materia de servicios públicos, acceso a la vivienda, sostenibilidad y transparencia, con intervenciones centradas en la fiscalización del gobierno local , la rendición de cuentas y la firme defensa de las políticas sociales".

De esta forma, para el partido en Plasencia, "la candidatura de Unidas por Extremadura incorpora así un perfil municipalista, técnico y con amplia experiencia en el área de las relaciones laborales, reforzando también la representación del norte de la provincia".