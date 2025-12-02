Las guías Michelín y Repsol mantienen a Parada de la Reina de Plasencia en el podio de los restaurantes

Dicen que lo difícil no es alcanzar una meta, sino mantenerse en ella y Juan José Piris, responsable del restaurante Parada de la Reina Martina Bistró de Plasencia está de acuerdo. Este establecimiento ubicado en la estación de autobuses llegó hace cinco años a la guía Repsol y hace tres a la guía Michelín y, desde entonces, no se ha movido de su particular podio de mejores restaurantes de España.

"Algo tenemos que estar haciendo bien", dice humilde Juanjo cuando valora que vuelve a estar en la lista de restaurantes recomendados por la guía Michelín.

Lucha continua

Señala que mantenerse en los exigentes estándares de calidad de la guía es "complejo, sobre todo teniendo en cuenta el entorno en el que estamos, que nos dificulta mucho". Por ejemplo, a la hora de innovar, no pueden experimentar con platos "muy raros" porque quizás no serían bien aceptados por el viajero.

Sin embargo, parece que han dado con el secreto. "Gracias a nuestro afán por luchar se van consiguiendo objetivos. Si picas, vienen los resultados", afirma.

La abuela Martina, su musa

Y qué supone para este establecimiento seguir en las guías, sobre todo "una motivación, nos dice que vamos por el buen camino, además, del posicionamiento", que les da a conocer fuera de Plasencia y la región.

Sin duda, la abuela Martina, la musa de este restaurante, estaría orgullosa. Por ella viene el nombre de Martina Bistró y Juanjo destaca que "es nuestro hilo conductor. Pensamos mucho en ella cuando creamos un plato, todo lo hacemos por amor a Martina, nos guía mucho", subraya.

Uno de los platos de Parada de la Reina en Plasencia, que se mantiene en la guía Michelín y Repsol. / TONI GUDIEL

Es una guía en la "excelencia" que siempre ha buscado Parda de la reina. "Lo que buscamos siempre es mejorar en lo que podamos, dar calidad a nivel gastronómico y en el servicio en sala".

Mucha dedicación

En el primer aspecto, Juanjo explica que, inicialmente, cuando nació Parada de la Reina en el 2014, su puesto estaba fuera de la cocina, pero hace cuatro años, decidió tomar las riendas y comenzó un proceso de aprendizaje y evolución, que en ocasiones puede parecer imperceptible, pero "el cliente exigente lo valora".

En este sentido, apunta que la clave para conjugar al cliente que viaja con el que sale a comer o cenar al restaurante es tener "mucha dedicación y estar pendiente de todos los detalles".

Cuidado de la materia prima

Para ello, gracias a un equipo de cuatro personas en cocina y otras cuatro en sala, ofrecen una carta con platos que han ido evolucionando y donde la "materia prima y el buen trato al producto" son fundamentales.

Sala del Parada de la Reina en Plasencia, de nuevo en la guía Michelín. / TONI GUDIEL

Además, cuentan con un menú degustación, Degusta, que ofertan bajo demanda previa y es fruto de ideas que se van renovando y de la experiencia. Cuenta con ocho platos más dos aperitivos y "lo vamos variando según los productos de temporada". A propósito de este menú, Juanjo adelanta que espera poder relanzarlo en las próximas semana.

Porque considera que siguen en la fase de "evolución" y no les falta motivación para "seguir escalando". Tampoco ideas porque destaca que "todas las semanas llegamos con alguna y hacemos muchas pruebas hasta dar con algo dentro de un equilibrio".

La importancia de la sala

De la plantilla, cabe destacar que a Juanjo le acompaña su hermana Shayla Piris y destaca especialmente el trabajo del jefe de sala, José Luis Sánchez. "Es nuestro somelier, el enlace con la cocina y su labor es el 60% del negocio porque tan importantes son los platos como el trato y la atención al cliente".

Hasta ahora, han conseguido la mejor de las valoraciones gracias a su capacidad de "adaptación" y a una motivación que continúa "intacta".