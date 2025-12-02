Nisa sobre la caída de un árbol en Plasencia: "No mostraba defectos extremos claros"

El concejal de Medio Ambiente de Plasencia, José María Nisa, ha hablado sobre las causas del accidente ocurrido este domingo, en que un pino de gran tamaño ubicado en la rotonda de los Alamitos cayó de cuajo a la vía pública, golpeando y quedando sobre el capó de un coche.

Nisa ha afirma que el arbolado de la ciudad "se revisa de forma periódica, conforme con los protocolos habituales", pero el ejemplar de esta rotonda "no mostraba defectos extremos claros que obligaron a una intervención previa".

Análisis en rotondas

No obstante, dado lo ocurrido, el edil ha informado de que el ayuntamiento va a analizar, junto a los servicios técnicos, "el modelo de árbol en rotondas con césped y mucho riego", con el objetivo de "evitar en el futuro que sucedan hechos de este tipo".

Toni Gudiel

Según sus datos, la caída del árbol se produjo sobre las 18.30 horas, justo cuando un vehículo que conducía una mujer pasaba por allí. La copa cayó sobre el capó del coche, provocando daños y también la rotura de la luna delantera.

Ayuda a la conductora

Nisa ha señalado que él mismo atendió a la conductora en el lugar, "intentando darle nuestro apoyo y tranquilizándola, ofreciéndole cualquier ayuda que le pudiéramos dar desde el ayuntamiento".

Bomberos de Plasencia, retirando los restos del árbol caído sobre un vehículo. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

A la zona acudieron los bomberos y también la Policía Local, que se encargaron de retirar el vehículo y todas las ramas y parte del tronco que habían quedado fuera de la glorieta, además de regular el tráfico, que quedó cortado durante estos trabajos.

Plan preventivo

Ha sido este lunes cuando operarios de la empresa de jardines han terminado la retirada de los restos del árbol, una tarea que les ha llevado toda la mañana y ha obligado a cortar el tronco para poder trasladarlo mejor, dada su envergadura.

Tras el suceso, Unidas Podemos Plasencia ha pedido "un plan serio y preventivo de revisión del arbolado urbano, especialmente en zonas con mucho tráfico y zonas de tránsito de peatones, porque un suceso así no es la primera vez que ocurre en nuestra ciudad", ha afirmado.