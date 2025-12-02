Pizarro afirma que la obra de Martín Palomino en Plasencia es "mérito absoluto de Guardiola"

Para el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, la reforma de las avenidas Martín Palomino y España, que se podrán licitar tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto para conceder una subvención directa de 6 millones de euros a la Junta para la obra de Martín Palomino, es "mérito absoluto de Guardiola y del trabajo de la Junta de Extremadura".

Ha sido este martes, cuando el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto para la ayuda directa, lo que permitirá a la administración regional licitar un proyecto que está definitivamente aprobado desde el mes de marzo, ocho meses después de su aprobación provisional.

Desencallado tras 40 años

Tras la publicación del acuerdo por parte de este periódico, el secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha criticado que Guardiola y su gobierno no han hecho "absolutamente nada", mientras que "nuevamente, un gobierno socialista se fija en Plasencia, ayuda a Plasencia y le da el espaldarazo definitivo para que Martín Palomino deje de ser una avenida de segunda".

Sin embargo, para Pizarro, el mérito no es del PSOE sino del PP de Guardiola porque "ha sido capaz, con valentía y con decisión, de desencallar un asunto que llevaba cuarenta años en la agenda de la Administración Nacional".

Deberes hechos

Así, el alcalde le ha dado las gracias públicamente porque "ha sido capaz en dos años de hacer mucho más que otros muchos dirigentes en cuarenta años. Y gracias, porque ha sido capaz también de introducir en la agenda del Consejo de Ministros a Plasencia y con una obra que hace justicia a Plasencia".

Además, ha agradecido que, "desde hace meses, Martín Palomino y los deberes sobre Martín Palomino estaban hechos por parte de la Junta de Extremadura".

Pizarro afirma que el mérito de la futura obra de Martín Palomino en Plasencia es de Guardiola y la Junta. / TONI GUDIEL

A las puertas del "mitin"

En opinión del alcalde, "Pedro Sánchez no hizo lo suyo. Lo hace ahora, a las puertas de su visita a Plasencia, para dar un mitin y apoyar al candidato del Partido Socialista".

Se refiere al acto público que ha convocado el PSOE para este jueves, a las seis de la tarde en el palacio de congresos y que supondrá la apertura oficiosa de una campaña que comenzará justo cuando pasen las doce de la noche de ese mismo día.

Un total de 7 millones

La ayuda económica aprobada por el Gobierno se distribuirá en dos anualidades. La correspondiente a 2025 será de 500.000 euros y, la de 2026, de 5,5 millones de euros. Estos 6 millones se suman al millón de euros ya concedido por el Ministerio de Transportes a la Junta, que se repartió también en dos anualidades: 500.000 euros en 2022 y otros 500.000 euros en 2023.

De esta forma, el montante global de las subvenciones asciende a 7 millones de euros, cantidad que también deberá aportar la Junta para cofinanciar las obras.

El Ayuntamiento de Plasencia ha apuntado en sus redes que la administración regional sacará la licitación cuando se publique la resolución del Consejo de Ministros en el Boletín Oficial del Estado (BOE).