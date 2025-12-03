Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La diseñadora Emma Prieto abrirá en Plasencia un "espacio creativo pionero en Extremadura"

Combinará un atelier de creación de prendas y diseños también en alquiler con un centro de formación

Ubicado en la calle San Pedro, la inauguración será el 12 de diciembre

Plasencia

La diseñadora de Plasencia Emma Prieto, conocida por sus vestidos virales, ganadores de premios y que han llevado el nombre de Plasencia fuera de la región, e incluso del país, ha decidido dar un nuevo paso en su trayectoria con la creación de un nuevo espacio en Plasencia, "pionero en Extremadura".

Según ha explicado Prieto, combinará un atelier (estudio de diseño y creación de prendas) con un centro formativo para transmitir sus conocimientos. Estará ubicado en la céntrica calle San Pedro y la inauguración oficial tendrá lugar el viernes 12 de diciembre, a las 19.30 horas.

Nuevo paso

"Es un proyecto que llevaba años en mi cabeza y, tras meses de trabajo y esfuerzo, damos un nuevo paso en nuestra carrera, abrimos nuestro centro de formación y atelier", ha destacado la diseñadora, entusiasmada.

Según ha señalado, la idea del proyecto es "ir poco a poco ampliando maquinaria para realizar todo tipo de labores".

Una imagen del nuevo espacio de diseño que abrirá Emma Prieto en Plasencia.

Una imagen del nuevo espacio de diseño que abrirá Emma Prieto en Plasencia. / CEDIDA

El atelier

Por lo que respecta al atelier, ha indicado que "podremos crear la prenda perfecta" para cada clienta, en un ambiente "completamente adaptado y propicio para disfrutar de nuestra esencia", en la que quienes acudan serán las protagonistas "de la bonita historia entre el diseño elegido y su personalidad".

A su vez, Prieto seguirá con su actividad habitual de diseño y también, como novedad, contará con piezas seleccionadas para su alquiler.

La parte formativa

En cuanto a la parte formativa, dará la oportunidad de "aprender nuestras técnicas y acabados, así como un sinfín de posibilidades relacionadas con el mundo de la moda, el diseño y la confección". Pone de ejemplos cursos para aprender a hacer un traje de flamenca o corsés; cursos de iniciación al diseño de moda o al modelaje y formación para customizar y darle una segunda vida a las prendas.

Para recibir la formación es posible inscribirse a través de las redes sociales de Emma Prieto o en el nuevo espacio, a partir del 12 de diciembre.

'Préstamo' para confecciones

A todo esto se une que la diseñadora dará también la posibilidad de utilizar el centro y su maquinaria para que cualquier persona pueda realizar "su propia confección". Contará, si lo desea, con su asesoramiento profesional para crear una prenda y también acerca del desarrollo de una colección de moda, en cuanto a diseño, patronaje y confección.

Esta opción está pensada "para las personas que tienen nociones de costura y quieren dar un paso más o para diseñadores noveles que quieren sacar su propia línea de ropa".

En suma, Prieto ha resaltado que se trata del "primer espacio creativo de estas características que se abre en Extremadura" y se ha mostrado muy ilusionada por iniciar "esta nueva andadura".

