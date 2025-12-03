La mayor dotación económica para la avenida Martín Palomino de Plasencia está prevista para 2028.

El presupuesto de las obras de reforma de las avenidas Martín Palomino y España es de 14 millones de euros, 7 aportados por el Estado y 7 por la Junta de Extremadura. La administración regional ha detallado la previsión de dotación económica para cada anualidad y el mayor importe previsto se ejecutaría en 2028.

Así, según los datos de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, para el próximo año hay prevista la cantidad de 720.514 euros; para 2027, un total de 6.170.460 euros y para 2028, la dotación sería de 7.452.598 euros.

Una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto para conceder a la Junta una subvención directa de 6 millones de euros para las obras (ya aportó el millón restante entre 2022 y 2023), la licitación corresponde a la Junta, a la que el Ministerio cedió la titularidad de las vías en 2021.

Presentación del proyecto inicial de Martín Palomino en Plasencia. / TONI GUDIEL

Trámites previos

Sin embargo, esta licitación no será de un día para otro, sino que llevará tiempo, debido a los trámites administrativos previos.

De esta forma, la Consejería ha explicado que, en primer lugar, la resolución de la concesión de los 6 millones debe ser firme, "es decir, publicada en el BOE".

Para que esto suceda, antes, "el Ministerio notificará a la Consejería oficialmente la subvención" y, después, solicitará a la Consejería que envíe una serie de documentos: la solicitud de otorgamiento de la subvención; el proyecto detallado de las actividades a desarrollar; la programación de las actuaciones; el presupuesto estimativo; la declaración responsable de no incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Primero, resolución provisional

La Junta ha apuntado que, a continuación, una vez que el Ministerio tenga toda esta información (que es la que se pide para este tipo de subvenciones), "dictará la resolución provisional, la enviará a la Consejería para cualquier observación y, por último, será cuando el Ministerio dicte la resolución definitiva y pague la subvención de 6 millones de euros a la Junta de Extremadura".

Reacciones políticas

Tras la aprobación de la concesión de la subvención por el Consejo de Ministros, el secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha criticado que Guardiola y su gobierno no han hecho "absolutamente nada" por la reforma de las avenidas, mientras que "nuevamente, un gobierno socialista se fija en Plasencia, ayuda a Plasencia y le da el espaldarazo definitivo para que Martín Palomino deje de ser una avenida de segunda".

El secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, en Martín Palomino de Plasencia. / PSOE Provincia de Cáceres

En cambio, para el alcalde, Fernando Pizarro, todo el mérito es "de María Guardiola y del trabajo de la Junta de Extremadura".

Así, según Pizarro, Guardiola porque "ha sido capaz, con valentía y con decisión, de desencallar un asunto que llevaba cuarenta años en la agenda de la Administración Nacional".

El alcalde le ha agradecido que "ha sido capaz en dos años de hacer mucho más que otros muchos dirigentes en cuarenta años. Y gracias, porque ha sido capaz también de introducir en la agenda del Consejo de Ministros a Plasencia". Además, ha subrayado que la Junta tenía los "deberes hechos", con el proyecto desde marzo.

El MSU reclama las obras en un año

Por su parte, La Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura ha expresado su satisfacción por la aprobación de la concesión de la subvención, pero ha reclamado a la Junta la "licitación inmediata de la ejecución del proyecto".

Además, ha demandado "la realización de las obras en un plazo máximo de un año, considerando que se trata de una vía por la que circulan más de 20.000 vehículos diarios y que concentra en sus márgenes decenas de empresas, cientos de trabajadores, tres hoteles, varios restaurantes de la ciudad y es utilizada por miles de placentinos y de las comarcas".

Rechazo al proyecto

A su vez, el MSU quiere que, "durante las obras, se tenga en cuenta la alegación presentada por el MSU-Norte para eliminar el muro central vegetal, de un metro de ancho, cuya instalación dificultaría la actividad comercial y la movilidad. Se solicita, en su lugar, que la mediana prevista sea rebasable".

Cabe destacar que, en el periodo de resolución de las alegaciones, se denegaron la mayoría, en base a los informes técnicos, por lo que la asociación de empresarioas y vecinos de la zona ha mostrado su rechazo al proyecto aprobado.